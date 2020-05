Nach Kritik von Oliver Pocher: So heißt kontert Anne Wünsche!

Die frühere ,,Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin hat es zurzeit echt nicht einfach. Nicht nur, dass sie sich von Oliver Pocher den Vorwurf anhören muss, sich selbst Follower gekauft zu haben. Der Comedian setzt nämlich noch einen drauf. Kurzerhand zeigt er seinen eigenen Followern ein älteren Erotikclip von Anne Wünsche. Doch die Schauspielerin kontert cool mit einem heißen Schnappschuss via Instagram.

Die beiden werden wohl keine Freunde mehr. Zwischen Anne Wünsche und Oliver Pocher herrscht richtig dicke Luft. Für den erotischen Clip erntete sie mächtig Kritik und einen heftigen Shitstorm. Trotz des Gegenwindes lässt sie sich dennoch nicht verunsichern und schießt zurück.

Anne Wünsche kontert Kritik

Die 28-Jährige lässt sich einfach nicht unterkriegen. Auch nach dem heftigen Hate zieht die zweifache Mutter ihr Ding durch. Nach der Kritik des Comedians über den erotischen Clip und ihrer Vergangenheit, postet sie jetzt selbstsicher einen heißen Schnappschuss auf Instagram. Dazu schrieb sie: ,,Was bei dir sein will, kommt freiwillig. Was gehen soll, geht sowieso.“ Eine klare Anspielung auf die Kritik und den Beef mit Oliver Pocher.

Das sagt sie selbst zu dem Erotikvideo

Den erotischen Clip bereute sie nicht. „Meine Vergangenheit ist meine Vergangenheit. […] Ich schäme mich nicht dafür“, erklärte die Beauty ihren Followern auf Instagram. Eine wirklich tolle und selbstbewusste Reaktion auf so viel Hate im Netz.