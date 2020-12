Niko Griesert: Darum klappte es beim Bachelor in der Liebe nicht!

Niko Griesert wird den Single-Ladys schon bald den Kopf verdrehen! Denn der Hottie ist der neue “Bachelor” bei RTL und verteilt ab Januar die Rosen. Doch wie tickt der 30-Jährige eigentlich privat? Und warum hat es bei ihm bisher nicht in der Liebe geklappt?

Bereits zum 11. Mal sorgt “Der Bachelor” bei RTL für heiße Flirts, romantische Momente und jede Menge Herzklopfen. Die neue Staffel wird aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in Deutschland produziert. Niko Griesert sucht seine Traumfrau – ob der IT-Projektmanager aus Osnabrück aber sein Liebes-Glück finden wird?

Darum macht Niko Griesert in der Show mit

In einem Interview mit RTL hat Niko Griesert verraten, weshalb er im TV die Liebe suchen will. “Ich mache mit, weil ich – auch wenn es vielleicht naiv klingt – hier die große Liebe finden möchte! Ich bin bereit, ich hab mega Lust drauf mich neu zu verlieben! Ob das klappt kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich kann sagen, dass das hier meine absolute Priorität ist”, erzählt er.

Bisher hatte er kein Glück in der Liebe

Der 30-Jährige hatte schon einige Jahre keine Schmetterlinge im Bauch – nun ist er für die große Liebe bereit. “So richtig verliebt war ich seit drei Jahren nicht mehr. Ich habe auch noch nicht viele Beziehungen gehabt, nur zwei, die letzte ist 3 Jahre her. Es wird also Zeit! Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt, das ist sie!”, offenbart Niko Griesert.

Dann hat er auch verraten, weshalb es bei ihm in der Liebe nicht geklappt hat: “Ich bin leider echt wählerisch. Weil ich denke, die Frau, die dann an meiner Seite ist, die ist es ES dann auch. Ich würde nicht eine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte.” Vielleicht hat er im TV nun mehr Glück… RTL zeigt die neue Staffel von “Der Bachelor” ab dem 13. Januar 2020 um 20:15 Uhr.