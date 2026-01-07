Nicole Belstler-Boettcher: Verletzung kurz vor Abflug ins Dschungelcamp

Nicole Belstler-Boettcher ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Kurz vor Abflug ins Dschungelcamp hat sich die Schauspielerin verletzt und zeigt in den sozialen Netzwerken ihr blaues Auge.

Für die meisten Stars wird das Dschungelcamp zu einer großen Herausforderung. Nicole Belstler-Boettcher hat jedoch schon vor Abflug mit einigen Hürden zu kämpfen. Denn die Schauspielerin hat sich verletzt und zeigt bei Instagram ihr geschwollenes Auge.

„Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin“

Die 62-Jährige erklärt, wie es dazu kommen konnte: Nach einem Spaziergang mit ihrer Hündin hat sich Nicole Belstler-Boettcher zu Hause verletzt. „Ich bin im Dunkeln über meinen Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geknallt“, erzählt die Schauspielerin. Schmunzelnd fügt sie hinzu: „Ich verletze mich schon, bevor ich überhaupt im Dschungel bin. Na, das wird ja was!“

„Der größte Schussel der Welt“, schrieb sie in der Bildunterschrift. Sie gibt jedoch Entwarnung: Das blaue und geschwollene Auge bereite ihr keine Schmerzen. Die 62-Jährige verdeckt die Blessur mit einer dunklen Brille. Ob das Auge bis zum Showstart am 23. Januar 2026 verheilt ist, wird sich noch zeigen.

Nicole Belstler-Boettcher ist vor allem für ihre langjährige Rolle als Sandra Behrens in der Daily-Soap „Marienhof” bekannt. Diese Rolle hatte sie von 1995 bis 2010 verkörpert. Die Schauspielerin hatte weitere Auftritte in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten” als Mara und in „Das Traumschiff” sowie „Tatort”. Auch für den Film „Helden – Wenn Dein Land Dich braucht“ sowie „SOKO München” stand sie vor der Kamera.

Reality-TV ist kein Neuland für Nicole Belstler-Boettcher. 2007 war sie bei „Das perfekte Promi Dinner” und 2018 bei „Promi Big Brother” zu sehen. Später wirkte sie in einer Folge von „Gefragt – Gejagt“ mit. Nicole Belstler-Boettcher arbeitet nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Synchronsprecherin. Unter anderem lieh sie der Rolle der Big Mom in der Anime-Serie „One Piece” ihre Stimme.

RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.