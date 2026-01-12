Connect with us

    Nicht nur Peter Klein: Auch SIE ist Ersatzkandidatin im Dschungelcamp!

    gepostet am

    Dschungelcamp 2026
    RTL / Pascal Bünning

    2023 sorgte Peter Klein als Begleitperson durch seine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke für Dschungelcamp-Furore. Nun reist er als Ersatzkandidat nach Australien. Doch auch eine weitere Nachrückerin ist in Down Under.

    Am 23. Januar 2026 geht es wieder los: Bei RTL geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in eine neue Runde. 12 Kandidaten kämpfen um die Dschungelkrone. Falls ein Teilnehmer aufgibt, stehen Ersatzkandidaten bereit.

    Nun wurde bekannt: Peter Klein (58) ist einer der Ersatzkandidaten, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Schon seit Wochen gibt es dazu Spekulationen im Netz. Im Podcast „Blitzlichtgewitter“ hieß es kürzlich dazu: „Ich würde mir wünschen, dass ER zum Einsatz kommt. Peter Klein soll als Nachrücker-Kandidat beim Dschungelcamp 2026 mit eingekauft worden sein, und seine Dschungelbegleitung haben wir ja schon einige Male zu sehen bekommen“, sagt Trash-Experte Tobo.

    Peter Klein und Yvonne Woelke
    Peter Klein: Unfall während Dreharbeiten - So geht es ihm jetzt

    Peter Klein sorgte am Rande des Dschungelcamps damals für Wirbel. Denn er war die Begleitperson von Schwiegersohn Lucas Cordalis (58). Dort lernte er auch Yvonne Woelke (47) kennen – Iris Klein (58) warf den beiden daraufhin eine Affäre vor. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg mit schlimmen Beschimpfungen. Peter Klein und Yvonne Woelke beteuerten, dass sie damals nur Freunde waren – seit Ende 2024 sind die beiden aber tatsächlich ein Paar.

    Brenda Brinkmann soll ebenfalls als Nachrückerin in Down Under sein

    Peter Klein könnte aber Konkurrenz bekommen, denn er ist nicht der einzige Ersatzkandidat. Auch Brenda Brinkmann (23) steht als Nachrückerin bereit. Das Reality-Sternchen war in Formaten wie „Are You The One?“ oder „Temptation Island“ zu sehen.

    Ob einer sogar die beiden zum Einsatz kommen? Das wird man im Laufe der Staffel sehen. RTL hält sich zu den möglichen Ersatzkandidaten bedeckt. „Potenzielle Ersatzkandidaten kommentieren wir grundsätzlich nicht“, lässt ein Sendersprecher in der „Bild“-Zeitung verlauten.

    RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 23. Januar 2026 täglich live.

