Deshalb hat „Bauer sucht Frau“-Kandidat Johann immer ein Kondom dabei

Bei „Bauer sucht Frau“ verbringen Johann und Katja die Hofwoche. Bei der Ankunft seiner Hofdame kommt bei der Landwirt auf verrückte Ideen und verrät, weshalb er immer ein Kondom in der Tasche hat.

Johann sucht bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe. Der Landwirt will Katja näher kennenlernen, welche nun Zeit auf seinem Hof verbringen wird. „Wir wollen die Koffer doch nicht nach oben schleppen“, lässt er bei ihrer Ankunft auf seinem Hof verlauten.

Was er damit genau meint? Die Koffer von Katja will er nicht ins Haus schleppen, sondern werden anhand eines Treckers auf den Balkon in der obersten Etage transportiert. „Im ersten Moment habe ich gedacht, was er denn vorhat. Aber es wurde mir schnell klar, dass er irgendwas mit meinen Koffern vorhat. Bauern kommen immer auf solche Ideen und sind einfallsreich“, sagt Katja in der Kuppelshow.

Darum hat Johann immer ein Kondom in der Tasche

Johann erklärt schließlich auch, wie er auf solche Ideen kommt – und verrät dabei nebenbei auch, weshalb er immer ein Kondom griffbereit hat. „Wenn man wie ich in den 80ern mit MacGyver und dem A-Team aufgewachsen ist, hat man solche Ideen. Ich habe genau wie MacGyver immer ein Taschenmesser, ein Feuerzeug und ein Kondom dabei, denn damit kann man alles bauen. Das hat uns MacGyver vorgemacht und das habe ich immer in der Tasche“, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

Der Bauer will Katja auf seinem Hof direkt einspannen – und zwar mit der Umgestaltung seiner Räume! Die Begeisterung seiner Auserwählten hält sich zumindest vorerst in Grenzen: „Also, der erste Eindruck von Johanns Wohnzimmer war natürlich das, was ich nicht in meinem Kopf habe. […] Ein bisschen voll gestellt. Und alt… älter gehalten, sein Stil. Und es ist natürlich nicht so ordentlich, wie ich mir ‘ne Ordnung vorstelle.“

Johann hatte bisher nicht die Zeit für seine Innenrichtung und die Räume umzugestalten – und genau das soll nun Katja übernehmen. Die Hofdame hat damit weniger ein Problem und will die Herausforderung annehmen. „Ich liebe es, etwas Schönes zu schaffen! Und ich liebe es auch, das Zepter dann in die Hand zu nehmen“, so die 55-Jährige. Da bleibt nur zu hoffen, dass Katja diese Aufgabe meistern kann und sich letztendlich doch nicht als schwerer herausstellt, als es zunächst klingt.

