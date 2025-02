„Nicht mein Niveau“: Anna-Carina Woitschack rechnet nach Dschungelcamp-Exit mit Edith Stehfest ab

An Tag 14 im Dschungelcamp hat es Anna-Carina Woitschack erwischt und musste die Show verlassen. Kurz nach dem Exit geht die Ex-DSDS-Kandidatin auf Edith Stehfest los.

Das Publikum hat entschieden und wählte Anna-Carina Woitschack aus dem Dschungelcamp. Nach dem Exit ist von Enttäuschung keine Spur – stattdessen zeigt sich die Sängerin eher erleichtert. „Ich bin […] wirklich erleichtert, dass der Spuk […] ein Ende hat“, erklärte die 32-Jährige in einem RTL-Interview.

„Keine Sterne, aber über Essen reden“, polterte Edith Stehfest gegen Anna-Carina Woitschack bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Dann kamen die Briefe von den Liebsten – ausgerechnet Anna-Carina Woitschack las den Brief für Edith Stehfest vor. Kurz danach kam es zu einer kurzen Umarmung zwischen den beiden – ist das Kriegsbeil damit begraben?

„Ich habe der Frau nichts zu sagen und das ist nicht mein Niveau“

Die Umarmung hatte wohl keine Bedeutung. Denn Anna-Carina Woitschack teilte nach ihrem Exit gegen Edith Stehfest aus. „Ich habe der Frau nichts zu sagen und das ist nicht mein Niveau. Mit der Frau kann man sich nicht auf Augenhöhe unterhalten. Aber ich muss ja auch nicht alle 11 anderen Camper in meinem Leben haben“, sagt Anna-Carina Woitschack auf einer Pressekonferenz, bei welcher auch KUKKSI anwesend war. Es gebe aber auch Kandidaten, mit welchen sie gerne in Kontakt bleiben will.

Timur Ülker sei zuletzt „schwierig“ gewesen

Nicht nur Edith Stehfest, sondern auch ein anderer Kandidat bekommt von Anna-Carina Woitschack sein Fett weg – und zwar Timur Ülker. „Ich weiß nicht, was gezeigt wurde, aber ich war nicht super fein mit Edith aus dem Dschungel rausgegangen. Zum Schluss war ja auch mit Timur schwierig. Das sind zwei Personen, wo ich persönlich fand, dass die Masken gefallen sind. Es wurde auch unangenehm, aber es ist ja nicht das Camp der guten Freunde. Da prallen verschiedenen Charaktere aufeinander und das muss nicht mit jedem matchen“, erklärt die Musikerin.

„Lieber langweilig und ehrlich als falsch und gespielt“

Die Zuschauer meinten zuletzt, dass Anna-Carina Woitschack zuletzt sehr zurückhaltend gewesen sei. Dazu meint sie: „Lieber langweilig und ehrlich als falsch und gespielt. Um Aufmerksamkeit zu kämpfen, habe ich gar nicht nötig. Ich war einfach ich. Wenn das dann langweilig war, dann war das so.“

Kein Reality-TV mehr für Anna-Carina Woitschack?

Anna-Carina Woitschack wird man wohl künftig weniger in Reality-TV-Formaten sehen – sie bleibe lieber in der „heilen Schlagerwelt“. Zu ihrer Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sagt sie: „Es war für mich eine einmalige Erfahrung.“

