News des Tages am 30.12.25

Die Nachrichten des Tages am 30.12.25

Niederländer böllern zum letzten Mal

Die Niederländer bereiten sich auf die letzte Silvesternacht mit Böllern vor. Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 ist Böllern in den Niederlanden verboten. Deshalb befürchten Polizei und Feuerwehr in diesem Jahr eine harte Nacht. Im April besiegelte das niederländische Parlament ein Aus für privates Feuerwerk. Nachdem die Zahl der Böller-Verletzten gestiegen war, setzte sich eine Initiative von Ärzten für ein Feuerwerksverbot ein. Im nächsten Jahr bleiben professionelle Feuerwerkshows erlaubt, müssen aber genehmigt werden.

Winter sorgt für viel Neuschnee und Glatteis

Kurz vor Silvester wurde es weiß in vielen Regionen der Republik! Die Temperaturen gingen in der Nacht vor allem im Süden auf bis zu minus 9 Grad zurück. Im Rest des Landes lagen sie bei –5 bis 0 Grad Celsius. Gefrierende Nässe sorge für spiegelglatte Straßen. Auch an Silvester und im neuen Jahr herrschen Minusgrade. „Genau um 0.26 Uhr ist es in Berlin bei 2 Grad bedeckt und trocken. In Hamburg regnet es bei 4 Grad. In Köln wird es bei 2 Grad wolkig sein. In Bayern gibt es ein bis zwei Zentimeter Neuschnee“, sagt Klimatologe Dr. Karsten Brandt in der „Bild“-Zeitung. Donnerstag und Freitag gelangt warme Mittelmeerluft von Süden zu uns – das könnte für heftige Schneefälle sorgen. „Nach jetzigem Stand des deutschen Wettermodells ist in Baden-Württemberg und Bayern am Samstag mit massivem Schneefall zu rechnen. Am Sonntag auch in Sachsen, eventuell bekommt auch Hessen ein paar Schneeflocken mehr ab. Leer gehen NRW, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin aus“, so der Wetter-Experte.

Drama um Norweger: Ski-Talent nach Sturz gelähmt

Der norwegische Skifahrer William Bostadloekken (20) ist nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt. Der Unfall geschah bereits vor zwei Wochen beim Weltcup in Steamboat im US-Bundesstaat Colorado. In der Luft habe er die Orientierung verloren, schließlich mit Kopf und Rücken im flachen Bereich zwischen Absprung und Landung aufgeschlagen. Dennoch blickt er optimistisch in die Zukunft. „Ich träume davon, eines Tages wieder auf Skiern zu stehen. Skifahren ist das, was ich am meisten liebe auf dieser Welt. Es wird nicht leicht. Es wird die härteste Herausforderung meines Lebens. Es ist nicht garantiert, dass es möglich ist – aber ich werde niemals aufgeben. Ich werde immer kämpfen“, schreibt er bei Instagram. Der 20-Jährige galt als großes Ski-Talent und gehörte zur norwegischen Entwicklungsnationalmannschaft.

Das war der letzte „KUKKSI Newsflash“ in diesem Jahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch!