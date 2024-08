News des Tages am 30.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.08.24

Umfragen vor den Wahlen: CDU in Sachsen vorn, AfD in Thüringen

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sagen Umfragen ein Wahlbeben voraus. Denn die Ampel-Parteien erleben offenbar ein Fiasko. Die „Forschungsgruppe Wahlen“ sieht die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 33 Prozent vorn, mit 30 Prozent bleibt die AfD knapp dahinter. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) schafft aus dem Stand 12 Prozent, die Linken kommen nur noch auf 4 Prozent. SPD und Grüne bleiben jeweils bei 6 Prozent hängen. In Thüringen ist die AfD mit 29 Prozent die erfolgreichste Partei, gefolgt von CDU mit 23 Prozent und das BSW erreicht hohe 18 Prozent. Die Linke kommt auf 13 Prozent, die SPD bleibt bei 6 Prozent hängen. Mit 4 Prozent sieht es für die Grünen richtig bitter aus. Eine Regierungsbildung gestaltet sich in beiden Bundesländern extrem schwierig.

Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet

Vom Flughafen Leipzig/Halle ist ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. Deutschland hat erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban vor drei Jahren wieder Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. „Es handelte sich hierbei um afghanische Staatsangehörige, die sämtlich verurteilte Straftäter waren, die kein Bleiberecht in Deutschland hatten und gegen die Ausweisungsverfügungen vorlagen“, bestätigte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit. An Bord seien 28 Männer, die aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden seien.

Mutmaßlicher Täter in Handschellen abgeführt: Farbattacke auf Sahra Wagenknecht

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat nach einem Zwischenfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt ihren Auftritt unterbrochen und kurzzeitig die Bühne verlassen. Denn auf die 55-Jährige wurde eine Farbattacke verübt. Ein Tatverdächtiger sei von Sicherheitskräften zu Boden gedrückt und mit Handschellen abgeführt worden. Nach Angaben des BSW-Pressesprechers Steffen Quasebarth gehe es Sahra Wagenknecht gut.