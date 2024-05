News des Tages am 30.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.05.24

Heftige Unwetter erwartet: Droht eine Jahrhundert-Flut?

Nach den Überflutungen in Teilen Deutschlands an Pfingsten stehen die Zeichen wieder auf Dauerregen, Starkregen und Hochwasser. „Es wird stundenlang richtig schütten. Die Intensität wird dabei schwanken. So kann bis zu zwei Stunden richtig viel Niederschlag niedergehen mit zehn, 15 Litern die Stunde, dann wieder eine Phase mit wenig Regen von drei Litern pro Stunde“, sagt Diplom-Meteorologe Marcel Schmied vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in der Bild-Zeitung. Schwerpunkt ist der Süden und Osten des Landes. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits eine Vorwarnung herausgegeben. Der Starkregen soll von Freitag bis Sonntag anhalten.

Person gerät in Turbine von Passagierflugzeug – tot!

Drama am Airport in Amsterdam: Ein Mensch ist in das laufende Triebwerk eines Passagierflugzeugs geraten und gestorben. Die Maschine gehört der niederländischen Airline KLM. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Es habe sich um den Flug KL1341 nach Billund (Dänemark) gehandelt. „Wir kümmern uns derzeit um die Passagiere und Mitarbeiter, die den Vorfall in Schiphol miterlebt haben. Die Umstände werden derzeit untersucht“, teilte die Airline gegenüber RTL mit.

Potsdam: Wachmann in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Ein Sicherheitsmann in einer Gemeinschaftsunterkunft ist in Potsdam schwer verletzt worden. Seit dem Morgen läuft ein Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße in der Nähe des Bahnhofs Park Sanssouci – sie ist komplett gesperrt. Die Buslinie 605 wird über Zeppelinstraße / Forststraße umgeleitet. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. Die Beamten teilten mit, dass es keine Gefährdung für die Nachbarschaft gebe. Weitere Details machte die Polizei bisher nicht.