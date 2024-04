News des Tages am 30.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.04.24

Neue Doppelkassen sorgen für Frust bei Aldi Süd

Mit neuen Kassen will Aldi Süd mehr Kunden schneller bedienen. Jedoch gebe es immer wieder technische Probleme und das sorgt für Frust bei den Mitarbeitern. Zwei Kunden gleichzeitig abkassieren – das soll mit den neuen Doppelkassen möglich werden. Die Kassen seien schwer zu bedienen, außerdem beklagen sie gesundheitliche Probleme durch die Dauerbelastung, wie RTL berichtet. Zu den Vorwürfen wollte sich der Discounter bisher nicht äußern.

Tinder-Match in Wohnung gewürgt – 22-Jähriger muss in den Knast!

Mehrere Monate schreibt Jordan B. mit der Frau auf der Dating App Tinder. Zu einem Treffen kommt es nie – doch dann taucht er plötzlich in ihrer Wohnung in Birkshire in Großbritannien auf und würgt die Frau ganze zwei Stunden lang. Der Mann ist bereits vorbestraft – die Richter schicken den 22-Jährigen für 32 Monate in den Haft. Er verlangte von seinem Tinder-Match, sich „verdammt nochmal hinzusetzen und sich nicht zu bewegen“. „Der Angeklagte legte seine Hand um den Hals des Opfers und grub sich mit den Daumen in den Hals“, sagte der Staatsanwalt laut Daily Mail.

Passagiere greifen Flugbegleiterin an – Pilot trifft harte Entscheidung

Ein Ryanair-Flugzeug ist auf dem Weg von Dublin nach Ibiza. Einige Passagiere waren jedoch betrunken und haben eine Flugbegleiterin angegriffen. Zwar ist nicht klar, ob sie die Frau auch körperlich attackieren – sie bringen sie allerdings bis kurz vor einen Nervenzusammenbruch, wie die Mallorca Zeitung schreibt. Der Pilot sieht sich zum Handeln gezwungen und sei nach Palma umgeleitet worden. Dort stand bereits die Polizei.