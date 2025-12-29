News des Tages am 29.12.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.12.25

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj sprechen von gutem Treffen

US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj haben sich positiv über ihre Gespräche in Florida geäußert. Es habe „große Fortschritte“, teilten die beiden Staatschefs mit. Allerdings gebe es auch noch einige schwierige Fragen. Zuvor habe Donald Trump mit Kreml-Führer Wladimir Putin telefoniert. Der US-Präsident hatte von einem „guten und sehr produktiven Telefongespräch“ berichtet. Putins Chef-Berater und Ukraine-Verhandler Juri Uchakow hat sich in einem Statement zu Wort gemeldet. „Wichtig ist, dass die Präsidenten Russlands und der USA im Großen und Ganzen ähnliche Ansichten vertreten, dass die von den Ukrainern und Europäern vorgeschlagene Option eines vorübergehenden Waffenstillstands unter dem Vorwand der Vorbereitung eines Referendums oder unter anderen Vorwänden nur zu einer Verlängerung des Konflikts führt und die Gefahr einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen birgt“, heißt es unter anderem in der Stellungnahme. Einen Waffenstillstand gebe es demnach erst, wenn die Ukraine dem Kreml-Vorschlag zustimmt.

Diebe stehlen zwei Tonnen Böller von Supermarktparkplatz

Am Montag beginnt in Deutschland der Feuerwerksverkauf. Bei einem Discounter in Hettstedt werden die Kunden wohl vor leeren Regalen stehen. Denn eine Diebesbande klaute alle Böller und Raketen des Supermarktes. Diese waren in einem Container auf einem Parkplatz gelagert – doch dieser wurde aufgebrochen. „Die Täter müssen zwischen dem 24. Dezember und dem 27. Dezember zugeschlagen haben. Die Polizeiinspektion Halle hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher in der „Bild“-Zeitung. Möglicherweise handelt es sich dabei um Profis: „Um einen kompletten Container zu entladen, brauchten die Täter mindestens einen Anhänger oder einen Transporter. Möglicherweise soll das Diebesgut in einem der vielen Feuerwerksgeschäfte mitverkauft werden.“

Trauer um Schauspieler Peter Sattmann

Peter Sattmann war vor allem durch Gastauftritte in „Tatort“ und „Der Alte“ bekannt. Auch für Inga-Lindström- und Rosamunde-Pilcher-Filme stand er vor der Kamera. Insgesamt wirkte er in rund 180 Filmproduktionen mit. Der Schauspieler ist im Alter von 77 Jahren am ersten Weihnachtsfeiertag verstorben. In den Neunzigerjahren lebte der Schauspieler acht Jahre lang mit Katja Riemann zusammen – aus der Beziehung ging eine Tochter hervor. Aus einer früheren Partnerschaft stammt seine Tochter Katrin Sattmann. Im Jahr 2019 veröffentlichte Peter Sattmann unter dem Titel „Mein Leben ist kein Drehbuch“ seine Autobiografie.