    News des Tages am 29.10.25

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 29.10.25

    Hurrikan „Melissa“: Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt

    Als ein Hurrikan historischen Ausmaßes traf „Melissa“ in Jamaika auf Land. Über das genaue Ausmaß der Zerstörungen gibt es noch keine Details. „Ich habe noch keine verlässlichen Informationen über Tote, aber angesichts der Schäden durch den Hurrikan der Kategorie 5 gehen wir davon aus, dass Menschen ihr Leben verloren haben“, sagte Premierminister Andrew Holness dem US-Fernsehsender CNN. Jamaika wurde zum Katastrophengebiet erklärt. „Die Priorität der Regierung war stets die Sicherheit und das Wohlergehen aller Jamaikaner. […] Diese Anordnung gibt der Regierung die Handhabe, um unsere Reaktion auf Hurrikan ‚Melissa‘ zu koordinieren“, schrieb der Politiker auf der Plattform X.

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 02.05.25

    „Pille danach” in England ab sofort kostenlos erhältlich

    Die „Pille danach“ ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich. Diese erhält man ohne einen Arztbesuch in fast 10.000 Apotheken. Das Medikament ist ein Notfall zur Verhütung, um eine ungewollte Schwangerschaft zu verhindern. Die Regierung erhofft sich dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können. In Deutschland ist die „Pille danach“ zwar kostenfrei erhältlich, jedoch wird dafür ein Rezept benötigt.

    Freundin von Laura Dahlmeier äußert sich: „Ich glaube, das war Lauras großer Traum“

    Auch drei Monate nach dem Tod von Laura Dahlmeier trauert die Biathlon-Welt noch immer. „Als Biathletin hat sie eine tolle Karriere gefeiert, ihr Leben gelebt und jetzt in den Bergen auch wieder ausleben können. Ich glaube, das war ihr großer Traum. Auch, wenn es jetzt zum Schluss zu so einem tragischen Ende gekommen ist. Aber ich glaube, sie hat ihren Traum gelebt“, sagt Lisa Hauser der österreichischen Krone. Und weiter: „Ich hab die Laura schon sehr früh in meiner Biathlon-Karriere kennengelernt. Weil wir der gleiche Jahrgang sind, schon damals viel international unterwegs waren und eigentlich zeitgleich zum Weltcup gekommen sind.“ Die ehemalige Konkurrentin Tiril Eckhoff sagte noch im Juli: „Sie war lustig, herzlich und etwas ganz Besonderes. Sie liebte es, in den Bergen zu sein. Eine coole Frau, die Biathlon mit einer starken Mentalität weiterentwickelt hat.“

