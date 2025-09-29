News des Tages am 29.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.09.25

Lufthansa plant Abbau von 4000 Stellen

In der Verwaltung will Lufthansa bis zum Jahr 2030 insgesamt 4.000 Stellen streichen. Die „Digitalisierung und der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelligenz werden in vielen Bereichen und Prozessen für mehr Effizienz sorgen“, teilte die Airline mit. Die Lufthansa kämpft mit zu hohen Kosten und hat noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau erreicht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent liegt noch in weiter Ferne. Zunächst muss sich das Management aber auch noch mit einem drohenden Streik der Piloten beschäftigen. Denn die Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) endet an diesem Dienstag.

US-Bundesstaat Oregon klagt gegen Donald Trump

Der US-Bundesstaat Oregon und die Stadt Portland haben Präsident Trump und Regierungsmitglieder wegen „Machtüberschreitung“ verklagt. Es geht dabei um die angeordnete Entsendung von Militärkräften nach Portland. Sie sollten Einrichtungen der Bundeseinwanderungsbehörde vor „inländischen Terroristen“ schützen. „Die Entsendung von 200 Soldaten der Nationalgarde zur Bewachung eines einzigen Gebäudes ist nicht normal“, erklärte der Demokrat Rayfield in einer Stellungnahme. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Zuvor wurden Militärkräfte in andere von den Demokraten regierte Städte wie Los Angeles und die Hauptstadt Washington geschickt.

Artistin stürzt von Trapez und stirbt während Zirkusvorstellung

Eine Artistin ist bei einem tragischen Unfall während einer Zirkusvorstellung im sächsischen Bautzen tödlich verunglückt. In der Vorstellung saßen knapp 100 Menschen – darunter viele Familien und Kinder. Die Frau sei von ihrem Trapez gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Weiter heißt es in einer Mitteilung: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt kein Fremdverschulden vor. Nach aktuellem Stand ein tragisches Unglück mit tödlichem Ausgang.“