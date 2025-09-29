Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    News des Tages am 29.09.25

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH
    iStock

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 29.09.25

    Lufthansa plant Abbau von 4000 Stellen

    In der Verwaltung will Lufthansa bis zum Jahr 2030 insgesamt 4.000 Stellen streichen. Die „Digitalisierung und der vermehrte Einsatz von künstlicher Intelligenz werden in vielen Bereichen und Prozessen für mehr Effizienz sorgen“, teilte die Airline mit. Die Lufthansa kämpft mit zu hohen Kosten und hat noch nicht ihr Vor-Corona-Niveau erreicht, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das Ziel einer Umsatzrendite von acht Prozent liegt noch in weiter Ferne. Zunächst muss sich das Management aber auch noch mit einem drohenden Streik der Piloten beschäftigen. Denn die Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) endet an diesem Dienstag.

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 02.04.25

    US-Bundesstaat Oregon klagt gegen Donald Trump

    Der US-Bundesstaat Oregon und die Stadt Portland haben Präsident Trump und Regierungsmitglieder wegen „Machtüberschreitung“ verklagt. Es geht dabei um die angeordnete Entsendung von Militärkräften nach Portland. Sie sollten Einrichtungen der Bundeseinwanderungsbehörde vor „inländischen Terroristen“ schützen. „Die Entsendung von 200 Soldaten der Nationalgarde zur Bewachung eines einzigen Gebäudes ist nicht normal“, erklärte der Demokrat Rayfield in einer Stellungnahme. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Zuvor wurden Militärkräfte in andere von den Demokraten regierte Städte wie Los Angeles und die Hauptstadt Washington geschickt.

    Artistin stürzt von Trapez und stirbt während Zirkusvorstellung

    Eine Artistin ist bei einem tragischen Unfall während einer Zirkusvorstellung im sächsischen Bautzen tödlich verunglückt. In der Vorstellung saßen knapp 100 Menschen – darunter viele Familien und Kinder. Die Frau sei von ihrem Trapez gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Weiter heißt es in einer Mitteilung: „Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt kein Fremdverschulden vor. Nach aktuellem Stand ein tragisches Unglück mit tödlichem Ausgang.“

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023