News des Tages am 29.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.07.24

14-Jährige stirbt nach Blitzeinschlag in Delmenhorst

Mehr als eine Woche nach einem Blitzeinschlag in Delmenhorst (Niedersachsen) ist ein Mädchen gestorben. Die Polizei teilte mit, dass die 14-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen starb. Sie hatte bei einem Gewitter vor acht Tagen mit der Familie Schutz unter einem Baum gesucht. Nach acht Tagen hat das Mädchen den Kampf um ihr Leben verloren – wie es ihrem kleinen Bruder geht, ist derzeit unklar.

200 Millionen Dollar in einer Woche!: Spenden-Flut für Kamala Harris

Kamala Harris sammelte nach Angaben ihres Teams bereits 200 Millionen Dollar (184 Millionen Euro) Wahlkampfspenden ein. Und das in nur einer Woche! Zwei Drittel stammen von Erstspendern, teilte das Harris-Team mit. Zum Vergleich: Donald Trump hatte während der Schlussphase seines Prozesses 141 Millionen Spenden-Dollar gemeldet. „Es ist an der Zeit, dass wir alle Kamala Harris unterstützen und Donald Trump schlagen“, finden Investor und Philanthrop Georges Soros und sein Sohn Alexander, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Wegen sexistischer Äußerung beim Frauen-Schwimmen: Eurosport feuert Olympia-Kommentator

Eurosport hat den englischen Olympia-Kommentator Bob Ballard rausgeschmissen. Beim 4×100-Meter-Rennen der Freistilstaffel der Frauen hatte er gesagt: „Nun, die Frauen sind gerade fertig geworden. Sie wissen ja, wie Frauen sind … sie lungern herum und machen ihr Make-up.“ Co-Kommentatorin Lizzie Simmonds nannte die Bemerkung „unverschämt“. Eurosport hat den Kommentator nun gefeuert. In einer Erklärung des Senders heißt es: „Während einer Eurosport-Sendung gestern Abend hat der Kommentator Bob Ballard eine unangemessene Bemerkung gemacht. Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung von unserer Kommentatorenliste gestrichen.“