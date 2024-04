News des Tages am 29.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.04.24

Trumps mögliche Vize-Kandidatin Kristi Noem prahlt mit Hunde-Erschießung

Kristi Noem wird als mögliche Vize-Kandidatin für Donald Trump gehandelt. Mit einer Anekdote will sie deutlich machen, was für sie spricht – Tierfreunde dürfte sie jedoch nicht für sich gewinnen. Denn Kristi Noem prahlt mit einer Hunde-Erschießung. Noem wollte Cricket demnach eigentlich für die Fasanenjagd trainieren. Jedoch habe sie das Wild verscheucht und machte daraufhin kurzen Prozess: Sie erschoss den Hund. Berichtet hatte darüber der Guardian. Nach dem Artikel verteidigte sie sich beim Kurznachrichtendienst X: „Wir lieben Tiere, aber auf einem Bauernhof müssen schwierige Entscheidungen wie diese immer wieder getroffen werden.“ Weiterhin schreibt sie: „Tatsache ist, dass das Gesetz von South Dakota vorsieht, dass Hunde, die Vieh angreifen und töten, zur Strecke gebracht werden können. Angesichts der Tatsache, dass Cricket aggressives Verhalten gegenüber Menschen gezeigt hatte, indem er sie gebissen hatte, entschied ich, was ich tat. Ob als Ranch-Leiterin oder in der Politik, ich habe meine Verantwortung nie an jemand anderen abgegeben. Auch wenn es hart und schmerzhaft ist. Ich habe mich an die Gesetze gehalten und war ein verantwortungsvoller Elternteil, Hundebesitzerin und Nachbarin.“

Deutschlands Influencer-Hauptstadt ist Essen

In Deutschland ist die Masse an Social-Media-Stars riesig. Wer jedoch denkt, dass die meisten Influencer aus Großstädten wie Berlin, Hamburg, München oder Köln kommen, liegt falsch. Gerechnet auf 100.000 Einwohner hat Essen die meisten Social-Media-Stars. Das geht aus einer Analyse der Agentur „Netzschreier“ hervor. Netzschreier“-Chef Marlon Giglinger sagt laut der Bild-Zeitung: „Dass Essen die deutschlandweit höchste Influencer-Dichte hat, hat uns zunächst überrascht. Doch bei genauerem Hinsehen punktet die Unistadt unter anderem mit vielen kreativen Kunststudenten, ihrer zentralen Lage in Nordrhein-Westfalen und einer vergleichsweise moderaten Kostenstruktur. Dadurch bietet die Ruhrmetropole ideale Bedingungen für junge, aufstrebende Creator.“

Megapark-Opening: Große Party-Sause auf Mallorca

Der Megapark ist in den vergangenen Tagen in die neue Saison gestartet. Zahlreiche Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel, Isi Glück oder auch zahlreiche Newcomer gaben sich auf der Bühne die Ehre. Zehntausende Menschen waren in den Partykomplex vor Ort. „Es ist wahnsinnig voll. Voller als je zuvor und meine Stimmung ist sehr gut“, sagt Ballermann-Ikone Isi Glück im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. „Das ist mein 18. Jahr im Megapark. So lange darf ich hier schon mein Unheil treiben. Wie sich der Megapark in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sowohl von der Schönheit als auch von der Stimmung, bin ich sehr stolz, dass ich schon so lange dabei sein darf“, so auch Lorenz Büffel.