News des Tages am 28.03.25

Die Nachrichten des Tages am 28.03.25

Myanmar und Thailand: Tote und Verletzte durch schweres Erdbeben

Ein heftiges Erdbeben in Südostasien hat in Myanmar und Thailand ersten Berichten zufolge mehrere Menschenleben gefordert. Wie die staatliche myanmarische Nachrichtenagentur Khit Thit Media unter Berufung auf Rettungskräfte berichtete, stürzte in der Stadt Mandalay eine Moschee ein – zehn Besucher starben dabei. Thailands Ministerpräsidentin Paetongtarn Shinawatra sagte Hilfe zu. Zudem warnte sie vor möglichen Nachbeben: „Ich möchte alle bitten, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen, bitte seien Sie vorsichtig.“ Das Erdbeben hatte laut dem deutschen Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und der US-Erdbebenwarte (USGS) eine Stärke von 7,7. Ein zweites Beben hatte eine Stärke von 6,4.

Ministerpräsident Markus Söder: Keine Steuererhöhungen geplant

CSU-Chef Markus Söder spricht ein Machtwort. Demnach werde es keine Steuererhöhungen geben. „Das werden wir nicht tun, wir brauchen Steuersenkungen“, erklärte der Politiker laut der ARD. Ein weiteres großes Thema bei den Koalitionsverhandlungen sei das Thema Migration. Auch hier stellt Markus Söder klar: „Das wird wirklich wieder wie vor 2015 sein, mit Zurückweisungen und Abschiebungen.“ CDU-Mann Philipp Amthor stellte klar, dass die Parteibasis im Koalitionsvertrag die Handschrift der CDU erwarte. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bekräftigte die SPD-Forderung, dass Spitzenverdiener mehr zur Kasse gebeten werden sollen.

Tragödie um Paris-Star: Spielerfrau weint um totes Baby

PSG-Star Marquinhos und seine Frau Carol Cabrino haben ihr ungeborenes Baby verloren. „Ich werde über etwas sprechen, das nicht sehr schön ist. Aber ich habe akzeptiert, was mir passiert ist, und ich möchte es mit euch teilen, weil ich weiß, dass viele von euch Ähnliches durchgemacht haben“, schrieb sie in einem Statement bei Instagram. Weiter schildert sie: „Am Montag war der Tag für den Ultraschall gekommen, um den Herzschlag zu hören. Ich ging allein zum Termin und war etwas nervös. Als ich dort ankam, schlug das Herz nicht mehr und das Baby bewegte sich nicht.“