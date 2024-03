News des Tages am 28.03.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.03.24

Tödlicher Flixbus-Unfall: 5 Menschen kommen ums Leben

Auf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Mindestens fünf Menschen wurden getötet. „Bei dem Unfall starben fünf Menschen“, bestätigte Polizeisprecher Olaf Hoppe in der Bild-Zeitung. Der Bus kam zwischen der Anschlussstelle und dem Schkeuditzer Kreuz (in Richtung München) plötzlich von der Fahrbahn ab. Zur Identität oder Herkunft der Todesopfer liegen noch keine Informationen vor. „Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt. Wir arbeiten selbstverständlich eng mit den örtlichen Behörden und den Rettungskräften vor Ort zusammen und werden alles daran setzen, die Unfallursache schnell und lückenlos aufzuklären. Unsere Gedanken sind bei allen von diesem Unfall Betroffenen und ihren Angehörigen“, erklärte Flixbus-Sprecher Sebastian Meyer dem Blatt.

Kanzler Olaf Scholz: Keine Zusammenarbeit mit Wagenknecht-Bündnis

In drei ostdeutschen Bundesländern wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht kommt dort auf Anhieb auf zweistellige Werte. Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich keine Zusammenarbeit mit dem Bündnis vorstellen. „Dafür spricht überhaupt nichts“, sagte Olaf Scholz der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Und weiter: „Das BSW hat keinerlei Vorschläge für eine bessere Zukunft in den Ländern und keinen Plan, wohin Deutschland steuern soll. Deshalb verbieten sich solche Gedankenspiele aus meiner Sicht.“

Warnstreiks im Einzelhandel: Droht der Ostereinkauf ins Wasser zu fallen?

Wer den Gründonnerstag für den Großeinkauf nutzen möchte, der droht mit seinem Einkaufswagen in einen Streik zu geraten. Denn die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzelhandel zum Streik aufgerufen. Im Fokus liegt vor allem die Schwarz-Gruppe, wozu Kaufland und Lidl gehören. „Die Handelsunternehmen haben in den letzten Monaten bewiesen, dass sie mit Streiks gut klarkommen“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Steven Haarke, laut RTL. Es ist nicht davon auszugehen, dass ganze Supermärkte geschlossen bleiben.