News des Tages am 28.02.25

Die Nachrichten des Tages am 28.02.25

Nach Bundestagswahl: Schwarz-rote Sondierungen starten

Am Freitagvormittag um 11 Uhr kommen die Spitzen von Union und SPD zum 1. Treffen zusammen. Dort soll besprochen werden, ob eine schwarz-rote Koalition möglich sei. Intern sind die Gespräche auf zwei bis drei Stunden angelegt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Ab Montag sollen die Koalitionsgespräche offiziell starten. Die neue Regierung soll dann bis Ostern stehen.

Streik bei der Post jetzt in acht Bundesländern

Die Gewerkschaft Verdi setzt die Warnstreiks bei der Deutschen Post auch an diesem Freitag und Samstag fort. Zur Arbeitsniederlegung sind Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung aufgerufen. Betroffen sind demnach die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen, Niedersachsen sowie NRW. Es könne „heute und morgen zu Verzögerungen bei der Abholung und Auslieferung von Brief- und Paketsendungen kommen“, teilte das Unternehmen über den Streik mit. Verdi fordert ein um sieben Prozent höheres Gehalt in einem zwölf Monate laufenden Tarifvertrag.

Hollywood-Star Gene Hackman und seine Frau sind tot

Gene Hackman und seine Frau sind verstorben. Handwerker hatten am Mittwoch die Leichen entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Todesumstände konnten bisher nicht geklärt werden. Auch ein Hund sei tot, zwei weitere Hunde seien lebendig entdeckt worden. Tochter Elizabeth Jean Hackman erzählte TMZ, dass sie glaubt, dass ihr Vater und seine Frau an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben seien. „Sie haben keine eindeutigen Beweise, dass es sich um irgendeine Art von Mord handelt, aber sie ermitteln nach stumpfen Gegenständen oder anderen Waffen, die benutzt worden sein könnten“, erklärt Laurie Levenson, Rechtsprofessorin an der Loyola Marymount University, laut Medienberichten. Und weiter: „Es sieht auch nicht nach einem geplanten Doppelselbstmord aus.“