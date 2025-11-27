News des Tages am 27.11.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.11.25

Arbeitnehmer-Chef warnt: CDU wäre bei einer Zusammenarbeit mit der AfD „kaputt“

Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, warnt die CDU vor einer Zusammenarbeit mit der AfD. „Die CDU wäre kaputt“, sagte er in einem Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Mit Blick in den Osten, wo die AfD besonders stark ist, sagt er: „Der AfD beim Einzug in die Staatskanzlei zu helfen, wäre ein historischer Sündenfall.“ Dann erinnert Dennis Radtke an die Geschichte: „Bürgerlich-christliche Parteien haben sich in Deutschland schon einmal historisch versündigt, weil sie der falschen Partei an die Macht geholfen haben. So etwas darf sich nie wiederholen.“ Gleichzeitig kritisiert er auch die Koalition zwischen CDU und SPD: „In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile und kommen trotzdem nicht über die Runden, weil die Mieten unbezahlbar werden, weil Eigentum zur Illusion wird und Energie- wie Lebensmittelkosten durch die Decke gehen.“

Das denkt Angela Merkel über die Renten-Debatte

Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel (71, CDU) mischt sich in die politische Debatte ein. Beim TV-Sender phoenix findet sie deutliche Worte. Die CDU-Politikerin erinnerte daran, man habe „damals mit Geltung ab 2018 diese Haltelinie von 48 Prozent eingeführt bis zum Jahr 2025.“ Sie ist überzeugt davon, dass die Koalition nicht am Rentenzoff zerbricht: „Ich denke, alle werden einen Weg finden.“ Beim Thema AfD findet die Ex-Kanzlerin deutliche Worte. Demokratische Parteien dürften sich nicht „von der AfD fast in der Manege herumführen lassen.“ Und sie stellt auch noch klar: „Mehrheiten zu suchen mit der AfD, das verbietet sich allein aus der eigenen Definition.“

Bargeld gibt’s im Supermarkt bald ohne Einkauf

Bei seinem Einkauf kann man im Supermarkt auch Geld holen. Doch genau das soll bald ohne einen Einkauf in der EU möglich sein! Einzelhändler sollen künftig Abhebungen zwischen 100 und 150 Euro anbieten dürfen – auch dann, wenn Kunden nichts kaufen. Damit sollen Menschen unterstützt werden, die keinen Geldautomaten in der Nähe haben – das ist besonders in ländlichen Regionen der Fall. Unklar ist jedoch, ob dafür Gebühren anfallen oder nicht.