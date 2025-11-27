Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Newsflash

    News des Tages am 27.11.25

    gepostet am

    KUKKSI NEWSFLASH
    iStock

    Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

    Die Nachrichten des Tages am 27.11.25

    Arbeitnehmer-Chef warnt: CDU wäre bei einer Zusammenarbeit mit der AfD „kaputt“

    Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, warnt die CDU vor einer Zusammenarbeit mit der AfD. „Die CDU wäre kaputt“, sagte er in einem Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Mit Blick in den Osten, wo die AfD besonders stark ist, sagt er: „Der AfD beim Einzug in die Staatskanzlei zu helfen, wäre ein historischer Sündenfall.“ Dann erinnert Dennis Radtke an die Geschichte: „Bürgerlich-christliche Parteien haben sich in Deutschland schon einmal historisch versündigt, weil sie der falschen Partei an die Macht geholfen haben. So etwas darf sich nie wiederholen.“ Gleichzeitig kritisiert er auch die Koalition zwischen CDU und SPD: „In immer mehr Familien arbeiten beide Elternteile und kommen trotzdem nicht über die Runden, weil die Mieten unbezahlbar werden, weil Eigentum zur Illusion wird und Energie- wie Lebensmittelkosten durch die Decke gehen.“

    KUKKSI NEWSFLASH
    News des Tages am 02.06.25

    Das denkt Angela Merkel über die Renten-Debatte

    Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel (71, CDU) mischt sich in die politische Debatte ein. Beim TV-Sender phoenix findet sie deutliche Worte. Die CDU-Politikerin erinnerte daran, man habe „damals mit Geltung ab 2018 diese Haltelinie von 48 Prozent eingeführt bis zum Jahr 2025.“ Sie ist überzeugt davon, dass die Koalition nicht am Rentenzoff zerbricht: „Ich denke, alle werden einen Weg finden.“ Beim Thema AfD findet die Ex-Kanzlerin deutliche Worte. Demokratische Parteien dürften sich nicht „von der AfD fast in der Manege herumführen lassen.“ Und sie stellt auch noch klar: „Mehrheiten zu suchen mit der AfD, das verbietet sich allein aus der eigenen Definition.“

    Bargeld gibt’s im Supermarkt bald ohne Einkauf

    Bei seinem Einkauf kann man im Supermarkt auch Geld holen. Doch genau das soll bald ohne einen Einkauf in der EU möglich sein! Einzelhändler sollen künftig Abhebungen zwischen 100 und 150 Euro anbieten dürfen – auch dann, wenn Kunden nichts kaufen. Damit sollen Menschen unterstützt werden, die keinen Geldautomaten in der Nähe haben – das ist besonders in ländlichen Regionen der Fall. Unklar ist jedoch, ob dafür Gebühren anfallen oder nicht.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023