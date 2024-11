News des Tages am 27.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.11.24

Keine Strafe für Eltern der verhungerten Pauline (†16)

Die 16-jährige Pauline ist vor den Augen ihrer Eltern verhungert. Jetzt wurden Sabrina (48) und Werner D. (51) vom Landgericht Schweinfurt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Jedoch bleiben die Eltern ohne Strafe – aber wie ist das möglich? Am Ende entschied das Gericht, dass die Eltern durch den Tod ihrer Tochter schon genug gestraft seien. „Wir haben uns bis zuletzt nicht vorstellen können, dass Pauline stirbt“, haben ihre Eltern über ihre Anwälte verkünden lassen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft hätten beide viel früher Hilfe holen müssen. Das Gericht sah das anders und wendete einen ungewöhnlichen Paragrafen an. Sie beriefen sich auf Paragraf 60 StGB, der besagt, dass ein Gericht von einer Strafe absehen kann – und zwar dann, wenn die Täter durch die Tat selbst sehr schwer belastet werden.

VW verkauft umstrittenes Werk in Xinjiang

Volkswagen beendet seine umstrittene Präsenz in der chinesischen Region Xinjiang. Man habe beschlossen, das Werk zu verkaufen. Käufer sei die Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification (SMVIC), eine Tochtergesellschaft der staatlichen Shanghai Lingang Development Group. Zum Kaufpreis gibt es bisher keine Details. VW stand wegen dem Werk in der Region unter Kritik. Aus der Region gibt es seit längerem Vorwürfe, dass der chinesische Staat die uigurische Minderheit mit Zwangsarbeit und in Umerziehungslagern drangsaliert, wie Tagesschau berichtet.

Blitzeinschlag legt Zugverkehr im Norden lahm

Zwischen Lüneburg und Uelzen (Niedersachsen) ist der Bahnverkehr seit Dienstagabend eingeschränkt. Betroffen sind Regional- und Fernverbindungen. Grund dafür ist ein Blitzeinschlag in eine Oberleitung in der Gemeinde Deutsch Evern. Es kommt nicht nur Verspätungen, sondern auch zu Ausfällen – betroffen sind vor allem die Strecken zwischen Hannover und Hamburg sowie zwischen Berlin und Hamburg. Viele Züge müssen zudem umgeleitet werden – es kommt demnach zu Verspätungen. Auch der Regionalverkehr ist betroffen: „Das Bahnunternehmen Metronom meldet: „Die Störungen an den elektrischen Anlagen der Schieneninfrastruktur werden nach einer ersten Prognose voraussichtlich bis Mittwochmorgen, also bis in die Hauptverkehrszeit hinein, andauern.“