News des Tages am 27.08.24

Die Nachrichten des Tages am 27.08.24

Das ist bisher über den Attentäter aus Solingen bekannt

IS-Anhänger Issa al H. hat am Freitag in Solingen wahllos auf Menschen eingestochen. Der heute 26-jährige Syrer kommt am 25. Dezember 2022 nach Deutschland. Nach den europäischen Dublin-Regeln ist jedoch Bulgarien für sein Asylverfahren zuständig – ein Übernahmegesuch aus Deutschland wurde zugestimmt. Den Mann nach Bulgarien zurückzuschicken scheitert daran, da er nicht in seiner Wohnung angetroffen wurde. Weitere Versuche, die es eigentlich hätte geben müssen, gab es nicht. Eigentlich hätte Issa al H. gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Unklar ist bisher, weshalb er trotzdem hier bleiben konnte.

Bade-Drama: Mädchen (8) aus Deutschland ertrinkt in Italien

Ein achtjähriges deutsches Mädchen ist beim Baden im beliebten Badeort Bibione ertrunken. Das Drama ereignete sich am Montag östlich von Venedig. Andere Badegäste haben Alarm geschlagen, jedoch konnten Rettungskräfte dem Mädchen nicht mehr helfen. Bademeister holten es aus dem Wasser und leiteten erste Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Unklar ist, weshalb das Mädchen, welches eigentlich schwimmen kann, bei dem flachen Wasser in Schwierigkeiten geriet.

Sommer dreht nochmal richtig auf – danach kommen Unwetter

Der Sommer dreht nochmal richtig auf! In dieser Woche erreichen die Temperaturen bis zu 35 Grad. Am Donnerstag könnte der heißeste Tag des Jahres werden. Im Tagesverlauf drohen dann vom Westen her jedoch die ersten heftigen Unwetter, die sich dann auch nach Osten ausbreiten. Aus Sicht der Meteorologen beginnt am Sonntag, dem 1. September schon der Herbst 2024. Der kalendarische Herbstanfang ist jedoch am 22. September.