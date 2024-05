News des Tages am 27.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.05.24

Erdrutsch-Katastrophe: Mehr als 2.000 Tote in Papua-Neuguinea befürchtet

In Papua-Neuguinea gab es einen riesigen Erdrutsch – die UN befürchtet mehr als 2.000 Tote. „Der Erdrutsch hat mehr als 2000 Menschen lebendig unter sich begraben und große Zerstörungen angerichtet“, schrieb der nationale Katastrophenschutz in einem Brief an die Vereinten Nationen. Serhan Aktoprak von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ergänzte: „Seit der Katastrophe sind bereits drei Tage und sieben Stunden vergangen. Wir befinden uns also in einem Wettlauf gegen die Zeit, aber inwieweit wir Menschen in Sicherheit bringen können, ist eine andere Frage.“

Nach Nazi-Skandal: Morddrohungen gegen Pony Club! Jetzt wehrt sich der Besitzer

Junge Sylt-Urlauber brüllen in einem Video vom Pfingstwochenende rassistische Parolen. Entstanden sind die Aufnahmen im Pony Club auf der Insel. Gegen den Besitzer gebe es Morddrohungen – dieser wehrt sich jetzt. „Wir haben lange überlegt, ob wir das Video veröffentlichen sollen. Es tut uns leid, dass unsere Gäste und Mitarbeiter wegen einiger weniger in Sippenhaft genommen werden. Der aktuelle Diskurs schockiert uns: Wir werden aufs Übelste beleidigt und erhalten Morddrohungen. Wir haben auf alle konstruktiven Nachrichten und Fragen reagiert und uns daher entschlossen, das Video zu veröffentlichen, um uns, unsere Mitarbeiter und unsere treuen Gäste zu schützen. Wir sind auch sehr dankbar für alle anderen Nachrichten, die uns ermutigen, weiterzumachen. Wir sind der Meinung, dass das Thema Rassismus definitiv behandelt werden muss, aber auf zivilisierte Weise. An alle, die ständig fragen: „Hat man das nicht mitbekommen?“ Ihr seht selbst, dass die Mehrheit auf dem Video ihren Spaß hat, während eine kleine Gruppe etwas skandiert, das mit unseren Grundwerten nicht vereinbar ist“, heißt es in einem Statement bei Instagram.

Mallorca: Deutscher lässt Hunde auf Grundstück verhungern – Festnahme!

Mitten auf einem Grundstück auf Mallorca hat ein Deutscher seine zwölf Hunde verhungern lassen. Die Naturschutz-Einheit der Guardia Civil, Seprona, hat den Mann am Donnerstag (23. Mai) festgenommen, wie RTL berichtet. Zuvor hatten die Behörden mehrere Hinweise auf Tierquälerei erhalten. Die Hunde hatten auf dem Gelände in der spanischen Gemeinde Algaida nichts zu fressen und trinken. Zudem war das Gelände komplett vermüllt.