News des Tages am 27.03.25

Die Nachrichten des Tages am 27.03.25

17-Jähriger flüchtet vor Polizei und rast in Passanten

Am späten Mittwochabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger raste in der Brunnenstraße in Berlin-Gesundbrunnen vor der Polizei davon und fuhr mehrere Personen auf dem Gehweg an. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, darunter eine Passantin lebensgefährlich. Der 17-Jährige wurde noch am Unfallort festgenommen. Er soll nach Polizeiangaben keine gültige Fahrerlaubnis haben, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Wolodymyr Selenskyj: „Wir wollen, dass Amerika auf unserer Seite ist“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Bedeutung der USA im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betont. „Wir glauben daran, dass die Amerikaner weiterhin unser verlässlicher Partner bleiben“, erklärte er in einem Interview mit der ARD. „Wenn Amerika stark bleibt und nicht nachgibt, werden wir unsere Position auch halten. Es ist wichtig, dass auch unsere Partner stark bleiben. Ich hoffe, sie werden es“, betonte Wolodymyr Selenskyj weiter. Der ukrainische Präsident übt aber auch Kritik: Die USA seien auch von der russischen Propaganda beeinflusst. Angesprochen auf die Waffenruhe betonte Wolodymyr Selenskyj: „Wir waren für die vollständige Waffenruhe bereit. Russland war aber nur für die Waffenruhe im Schwarzen Meer bereit.“

Reisebus stürzt in Fluss, Fahrer (64) stirbt

In der Stadt Turin (Norditalien) ist ein Reisebus mitten im Zentrum in den Fluss Po gestürzt. Der 64-jährige Busfahrer kam dabei ums Leben. Zwar konnte er aus dem Wasser gezogen werden, jedoch verstarb er kurze Zeit später. „Sie haben den Mann herausgezogen, er war blutüberströmt“, sagt ein Augenzeuge laut der italienischen Zeitung La Stampa. Und weiter: „Sie versuchten über 20 Minuten lang, ihn wiederzubeleben, aber es gelang ihnen nicht.“ Ein anderer Zeuge berichtet: „Es gab einen unglaublichen Knall, so etwas habe ich noch nie erlebt.“