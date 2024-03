News des Tages am 27.03.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.03.24

Tragisches Unglück: Mitarbeiter stirbt im Phantasialand

Am Montag war ein Mitarbeiter im Phantasialand von einer Achterbahn erfasst worden und starb noch vor Ort. „Wir sind erschüttert. Fassungslos. In tiefer Trauer. Das tödliche Unglück eines geliebten Kollegen, das eine klaffende Lücke in die Phantasialand-Familie gerissen hat, lässt uns sprachlos zurück“, teilt der Freizeitpark in einem Statement mit. „Danke euch allen für eure innige Anteilnahme in dieser dunklen Zeit“, heißt es weiter. Besucher waren bei dem Unfall im „Phantasialand“ nicht anwesend: Die neue Saison startet erst am 28. März 2024. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brückenexperte zur Katastrophe von Baltimore

Ein Schiff rammte eine Brücke in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland). Diese stürzte danach ein. „Das ist an übler Dramatik nicht zu überbieten“, sagt Ingenieur und Professor für Brückenbau, Martin Mertens. Dann erklärt der Experte, weshalb die Brücke eingestürzt ist: „Es ist eine ganz unglückliche und ungewöhnlich Situation, in der dieses Schiff da auf die Brücke trifft, und zwar frontal auf den Pfeiler. Da sind also riesige Kräfte am Werk. Das Schiff wird sofort abgebremst auf null und der Pfeiler hält das eben nicht aus.“ Warum das Schiff die Brücke rammte, ist bisher unklar.

Fußball: Deutschland gewinnt gegen die Niederlande

Nach dem Testspiel gegen Frankreich hat die deutsche Nationalmannschaft auch das Match gegen die Niederlande am Dienstagabend gewonnen. Nach dem 2:1-Sieg dürfte Julian Nagelsmann eigentlich zufrieden sein. Dennoch störte ihm eine Sache: „Leider war der Rasen eine Katastrophe. Viele Spieler sind weggerutscht. Gerade Jamal bei seinen Haken“, sagte er im Interview mit RTL. Tatsächlich vergab Jamal Musiala in der 81. Minute eine aussichtsreiche Chance auf die Führung, nachdem er weggerutscht war. Trotz des Rasens siegte die DFB-Elf am Ende dann doch.