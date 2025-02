News des Tages am 27.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 27.02.25

Friedrich Merz von Emmanuel Macron empfangen

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich in Paris mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron getroffen. In dem dreistündigen Gespräch ging es darum, ein neues Kapitel der deutsch-französischen Beziehungen aufzuschlagen. Über genaue Details ist jedoch nichts bekannt. Jedoch hat die CDU verlauten lassen, dass das Gespräch sehr gut lief. Friedrich Merz hat auf der Plattform X gepostet: „Vielen Dank, lieber @EmmanuelMacron, für Deine Freundschaft und Dein Vertrauen in die deutsch-französischen Beziehungen. Zusammen können unsere Länder Großes für Europa erreichen.“

Playmate Annetta Negare erlebt Flut-Albtraum in Thailand

Playmate und Model-Mama Annetta Negare ist gerade mit Töchterchen Lia (16 Monate) und Ehemann Tobi in Thailand. Einige Tage später kam es jedoch zu Sturzfluten – das Playmate bangte dann um ihr Leben und das ihrer Familie. „Es ging rasend schnell. Sturzbäche kamen aus dem Dschungel und überschwemmten die Straßen. Ich hatte Angst, dass uns die Strömung mitreißt!“, sagt die 32-Jährige in der Bild-Zeitung. Weiter berichtet sie: „Tobi und ich waren Montagmittag Essen, als das Wasser erst bis zum Knöchel und dann immer höher stieg. […] Wir wollten zurück zu unserer Tochter und meinen Eltern, die zum Glück im Hotel in Sicherheit waren.“

Gossip Girl”-Star Michelle Trachtenberg (†39): „Sie hatte in den letzten Jahren zu kämpfen!“

Michelle Trachtenberg ist im Alter von nur 39 Jahren gestorben. Bekannt war die Schauspielerin vor allem durch die US-Serien „Buffy – Im Bann der Dämonen“ oder „Gossip Girl“. Zahlreiche Stars haben sich von Michelle Trachtenberg verabschiedet. „Ich habe sie sehr geliebt. Sie hatte in den letzten Jahren zu kämpfen. Ich wünschte, ich hätte ihr helfen können“, heißt es laut People in einem Statement von Rosie O’Donnel. „Ich bin untröstlich, vom Tod von @michelletrachtenberg zu hören!!! So jung, so talentiert und so süß!“, meint Melissa Joan Hart. Die Schauspielerin begann ihre Karriere 1996 im Alter von zehn Jahren im Kinderfilm „Harriet – Die kleine Detektivin“. Die Todesursache konnte bisher noch nicht geklärt werden.