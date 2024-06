News des Tages am 26.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.06.24

Euro 2024: Deutschland trifft im Achtelfinale auf Dänemark

Bis zum Dienstag musste die DFB-Elf warten, bis der nächste Gegner feststeht. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Europameisterschaft am Samstag auf Dänemark. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand blickt auf das Spiel mit Deutschland voraus: „Das ist ein großartiges Spiel, auf das ich mich sehr freue. Ich muss sagen, dass Deutschland mit Toni Kroos zum absolut engsten Favoritenkreis gehört. Auch die anderen Spieler sind auf einem großartigen Niveau“, lobte er den kommenden Gegner. Bei seiner eigenen Mannschaft sieht er dagegen noch Defizite: „Es fehlt immer noch etwas da vorne. Wir müssen uns noch mehr gefährliche Chancen erspielen.“ Und weiter: „Es geht darum, effektiver vor dem Tor zu sein. Wir werden sicherlich mehr Tore schießen.“

CDU-Legende Rita Süssmuth hat Brustkrebs

Lange kämpft die ehemalige Bundestagspräsidentin und erste Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit für die Rechte von Frauen. Nun hat die Politikerin selbst einen schweren Kampf – sie hat Brustkrebs. „Ich sitze nicht herum und warte auf den Tod“, sagt die Ministerin in der Bild. Sie gibt sich optimistisch: „Aber ich weiß nicht, was der liebe Gott noch mit mir vorhat. Klar ist: Ich will noch nicht sterben.“ Mittlerweile haben sich Metastasen gebildet: „Es geht mir nicht gut. Aber ich denke positiv und lasse mich nicht unterkriegen.“

DIESE Fernzug-Strecken könnten bald komplett wegfallen

Es ist ärgerlich, wenn Züge zu spät kommen oder sogar komplett ausfallen. Und nun auch noch das: Die Bahn streicht einige Strecken! Besonders betroffen sind einige Strecken in Ostdeutschland. Einige IC-Verbindungen sollen ersatzlos wegfallen, das Angebot an Fahrten nach Stralsund soll in der Nebensaison reduziert werden, wie der Spiegel berichtet. Demnach sollen die Strecke wegfallen: Intercity 61 (Karlsruhe – Stuttgart – Aalen – Crailsheim – Nürnberg – Leipzig), Intercity 51 (Gera – Weimar – Erfurt -Gotha – Kassel – Dortmund – Köln) sowie Intercity 34 (Norddeich Mole – Münster – Dortmund – Siegen – Frankfurt am Main).