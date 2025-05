News des Tages am 26.05.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.05.25

Grünen-Politikerin Jette Nietzard provozierte mit Polizei-Hasser-Sweatshirt

In einem Instagram-Beitrag trug die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, einen Pulli mit einem Polizei-Hasser-Motiv. Der Schnappschuss sorgte für einen Eklat. Jetzt meldet sich die Politikerin selbst zu Wort: „Ich besitze diesen Pulli als Privatperson, habe als Privatperson eine Instagram-Story gepostet. Dass ich als Sprecherin der Grünen Jugend damit auffalle, hätte mir vielleicht klar sein müssen“, erklärte sie. Einen Diskurs wollte sie damit nicht anstoßen: „Jetzt haben wir ihn. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg war.“ Zudem erläutert sie in dem Podcast „5-Minuten-Talk“: „Ich hasse natürlich nicht die Polizei als Ganzes, aber was ich hasse, ist das System dahinter und wie es gerade aufgebaut ist.“ Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt nannte die Aussagen von Jette Nietzard halbherzig. „Das halbherzige Zurückrudern von Frau Nietzard ist völlig unglaubwürdig, sie verhält sich genauso, wie Rechtspopulisten es häufig tun: Erst mal schlagzeilenträchtig extreme Aussagen treffen, um dann mit ‚war nicht so gemeint‘ das Gesagte zu relativieren“, sagte er RTL.

Helmut Thoma: Ex-RTL-Boss stirbt an seinem 86. Geburtstag

Helmut Thoma hat das Privatfernsehen in Deutschland erfunden und war 14 Jahre lang Chef von RTL. Er ist am 3. Mai 2025 an seinem Geburtstag im Alter von 86 Jahren verstorben. Laut der Bild-Zeitung unterzog sich der Medienmanager einer Herzkatheter-OP, wie zunächst gut lief – dann kam es jedoch zu Komplikationen. „In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Ehemann und Vater, Prof. Dr. Helmut Thoma, in seiner Geburtsstadt Wien überraschend an Herzversagen verstorben ist”, hieß es in einer Pressemitteilung der Familie. Der gebürtige Wiener arbeitete in den 60er-Jahren zunächst als Jurist, war dann auch beim ORF tätig. Über das Radio Luxemburg kam er dann zu RTL – und machte den Sender zum erfolgreichsten in ganz Europa. Er setzte auf Formate, die für Gesprächsstoff sorgten oder brachte zahlreiche Sendungen ins Fernsehen, die sich zu Klassiker etablieren. Und Helmut Thoma holte Show-Titan Thomas Gottschalk. Er holte GZSZ oder die Formel 1 – mit ihm wurde auch Michael Schumacher zum Superstar in den Medien.

Klapperschlange beißt Kleinkind – „Cara ist das stärkste kleine Mädchen, das wir kennen“

Eine Einjährige spielt Anfang Mai im Garten ihrer Familie in der Stadt Florence (US-Bundesstaat Arizona). Dann schreit sie plötzlich – das Kleinkind wurde von einer Klapperschlange gebissen. „Als ich zurückkam, weinte sie. Ich sah vier Stichwunden auf ihrem Fußrücken und zum Glück auch die Schlange hinter dem Propangastank“, erzählt ihre Mutter gegenüber dem TV-Sender FOX. „Ich konnte eins und eins zusammenzählen und sie dann schnell ins Krankenhaus bringen“, so die Mutter. Dort angekommen, ist der Fuß ihrer Tochter bereits schwarz verfärbt. Mehr als 30 Ampullen Gegengift werden Cara während ihrer lebensrettenden Behandlung verabreicht. Mittlerweile kann das Kleinkind zu Hause behandelt werden. Ihre Mutter sagt weiter: „Cara ist das stärkste kleine Mädchen, das wir kennen. Sie ist eine Kämpferin und ein wandelndes Wunder.“