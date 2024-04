News des Tages am 26.04.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.04.24

Spionageaffäre in der AfD: Tino Chrupalla versucht eine Rechtfertigung

„Landesverrat, „eine Schande für unser Land“ – die Vorwürfe gegen die AfD in der Spionageaffäre wiegen schwer. AfD-Chef Tino Chrupalla versucht nun, sein Vorgehen in der Affäre zu rechtfertigen. „Wir werden klare Konsequenzen ziehen, wenn sich diese Dinge gegen den Herrn Krah und Herrn Bystron bestätigen“, sagte Tino Chrupalla am Abend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. CDU-Politiker Armin Laschet griff Tino Chrupalla an: „Solche Zustände hat es in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Ausmaß an Landesverrat noch nicht gegeben“, sagte der Politiker. Und weiter: „Wenn Sie sich so sicher wären, wie Sie hier tun, müssten Sie sagen, ich schicke Krah in jede Talkshow, damit er seine Unschuld beweist. Verkaufen Sie bitte nicht uns und das deutsche Volk für dumm!“

Christian Lindner plant Kindergelderhöhung für 2025

Bundesfinanzminister Lindner hat eine Erhöhung des Kindergeldes für 2025 angekündigt. Auch Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag sollen steigen. Unklar ist hingegen noch, wie hoch das Kindergeld ansteigen soll. Seit 2023 bekommen Eltern einheitlich 250 Euro pro Monat und Kind. Das Kindergeld sei bereits 2023 „sehr stark und überproportional erhöht“ worden, um Familien zu entlasten, sagte der Minister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Diskussion über Kindergeld und Kinderfreibetrag gibt es in der Ampelkoalition schon länger.

Todesfall bei ARD-Quiz: Sender trauert um Publikumsliebling Klaus Otto Nagorsnik

Der plötzliche Tod von Quiz-Veteran Klaus Otto Nagorsnik erschütterte das gesamte Team von „Gefragt-Gejagt“. „Unser Bibliothekar hat ‚Gefragt – Gejagt‘ über viele Jahre mitgeprägt. Wir verdanken ihm unzählige spannende und unterhaltsame Abende. Das Publikum hat ihn geliebt“, wird der ARD-Koordinator Vorabend, Frank Beckmann, zitiert. Moderator Alexander Bommes erklärte in der Mitteilung: „Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen.“