News des Tages am 26.03.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.03.24

Einigung zwischen Bahn und GDL: Lokführer bekommen 35-Stunden-Woche

Nach monatelangem Zoff haben sich Deutsche Bahn und GDL im Tarifkonflikt geeinigt. Laut der Bild-Zeitung erhalten die Lokführer die 35-Stunden-Woche und mehr Gehalt. Pendler können aufatmen, denn weitere Streiks soll es nicht mehr geben. Sowohl die Deutsche Bahn als auch die GDL wollen am Dienstagvormittag jeweils über die Tarifeinigung informieren. Seit Beginn des Tarifkonflikts hat die Gewerkschaft GDL sechsmal gestreikt und den Bahnverkehr in Deutschland lahmgelegt.

Kontrollen an deutschen Grenzen bei Fußball-EM

Nach dem Terroranschlag in Moskau hat Frankreich die höchste Terrorstufe ausgerufen. Auch in Deutschland ist die Gefahr vor Terroranschlägen derzeit akut. Zur Fußball-Europameisterschaft hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Kontrollen an allen deutschen Grenzen angekündigt. „Wir werden während des Turniers an allen deutschen Grenzen vorübergehende Grenzkontrollen vornehmen, um mögliche Gewalttäter an der Einreise hindern zu können“, sagte die Innenministerin der Rheinischen Post. „Das ist notwendig, um dieses internationale Großereignis bestmöglich zu schützen“, so die Politikerin weiter.

Horror-Crash in den USA: Schiff rammt Brücke! Autos stürzen ins Wasser

In Baltimore (US-Staat Maryland) hat ein Containerschiff eine Brücke gerammt – diese ist danach eingestürzt. Laut Medienberichten sind mehrere Fahrzeuge danach ins Wasser – auch ein größeres Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt auf der Brücke unterwegs. „Unser Hauptaugenmerk liegt im Moment auf der Rettung und Bergung der Menschen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Alle Fahrspuren in beide Richtungen wegen eines Zwischenfalls auf der I-695 Key Bridge gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet“, schrieb die Verkehrsbehörde von Maryland beim Kurznachrichtendienst X.