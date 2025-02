News des Tages am 26.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 26.02.25

Brauchen „Menschen wie dich!“: Hunderttausende wollen Robert Habeck zum Bleiben bewegen

Bei der Bundestagswahl sind CDU und CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz klar stärkste Kraft geworden. Die SPD und Grünen sind dagegen regelrecht eingebrochen. Robert Habeck wolle „keine führende Rolle“ mehr innerhalb der Grünen einnehmen, teilte er nach der Wahl mit. Auf der Website Campact.de wurde nun eine Kampagne gestartet, dass Robert Habeck in der Politik bleiben solle. „Menschen haben Zukunftsangst und verspüren ein Gefühl der Machtlosigkeit im Angesicht der geopolitischen Verschiebung, einer fortschreitenden Klimakrise, steigender Ungleichheit sowie der Bedrohung der Demokratie, der Freiheit und des Friedens“, heißt es in dem Aufruf. Man brauche Menschen „wie dich“.

Vogtlandkreis: Drei Leichen in Wohnhaus gefunden – Mann und Kinder tot

In einer Wohnung entdecken Polizisten am Dienstagvormittag drei Tote in einem Wohnhaus in Neumark (Vogtlandkreis). Es soll sich um den Vater und seine zwei Kinder handeln. „Dass es der Vater ist, kann derzeit aus ermittlungstechnischen Gründen noch nicht gesagt werden“, teilte die Polizei gegenüber RTL mit. „Die Identifizierung dauert an“, heißt es bei der Polizei. Thomas Hennig (CDU), Landrat des Vogtlandkreises, sagt: „Als Familienvater bin ich geschockt, angesichts einer solchen Tragödie. Die Polizei wird sicher alles unternehmen, den Fall umfänglich aufzuklären. Meine Gedanken sind derweil bei den Hinterbliebenen und bei den betroffenen Menschen im Neumarker Ortsteil.“

Paar sitzt im Ferienflieger vier Stunden neben Leiche

Mitchell Ring und seine Freundin Jennifer Colin flogen vor einigen Tagen von Melbourne (Australien) nach Doha (Katar). Dort wollten sie nach Italien weiter reisen. An Bord kam es allerdings zu einem dramatischen Zwischenfall: Eine Passagierin ist verstorben. „Leider konnte die Frau nicht gerettet werden, und das war ziemlich herzzerreißend mit anzusehen“, sagte Mitchell Ring in der Nachrichtensendung „A Current Affair“. Die Crew hatte noch versucht, die Frau in die Business-Class zu transportieren – jedoch war der Gang zu eng. Die Crew entschied, die Frau in Decken zu wickeln und auf den freien Sitz neben Mitchell zu setzen. Nach der Landung der Schock: Das Paar sollte auf ihren Plätzen sitzen bleiben. „Die Besatzung hat bereits begonnen, die Decken zu entfernen. Ich konnte das Gesicht der Frau sehen. Ich kann nicht glauben, dass sie uns sagten, wir sollen sitzen bleiben“, so Mitchell Ring.