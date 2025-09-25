News des Tages am 25.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.09.25

Friedrich Merz macht Bürgergeld zur Chefsache

Friedrich Merz will sich selbst um das Bürgergeld kümmern. „Ich überlasse das nicht dem Arbeitsministerium oder anderen Stellen in der Regierung“, sagte der Bundeskanzler beim Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Mittwochabend in Berlin. „Wir lassen es nicht auf der Fachebene, sondern wir diskutieren es auf der politischen Ebene und machen einen Top-Down-Ansatz“, so Friedrich Merz. Dann fügt er noch hinzu: „Wir bemühen uns darum, dieses komplexe System, das uns jetzt 50 Milliarden Euro kostet, so zu ändern, dass wir nicht nur Geld sparen können, sondern dass wir den Arbeitnehmern in Deutschland die Botschaft geben: Es lohnt sich, arbeiten zu gehen.“

Mecklenburg-Vorpommern: AfD-Schock für Manuela Schwesig

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wäre die AfD laut einer neuen Umfrage stärkste Kraft. 38 Prozent der Menschen würden die Partei wählen, wie aus einer Umfrage des NDR hervorgeht. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig stürzt dagegen ab. Die Sozialdemokraten kommen auf nur noch 19 Prozent. Damals kam die SPD noch auf rund 40 Prozent und hat ihr Ergebnis halbiert. Auch die anderen Parteien haben verloren: Die CDU erreicht 13 Prozent, die Linke 12. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schafft 7 Prozent, die Grünen kommen auf 5.

Dänemark meldet erneut Drohnen über Flughäfen

Dänemark hat wieder Drohnen über Flughäfen gesichtet – diesmal waren auch Militärstützpunkte betroffen. Der Luftraum in Aalborg musste teilweise gesperrt werden. Polizei-Einsatzleiter Jesper Bøjgaard sagte nach Angaben der dänischen Sender DR und TV 2, dass um 21.44 Uhr mehrere Drohnen gesichtet worden seien. „Es ist noch zu früh, um zu sagen, was das Ziel der Drohnen ist und wer dahinter steckt“, sagte ein Polizeibeamter laut Medienberichten. Eine Gefahr für Passagiere am Airport in Aalborg bestand nicht.