News des Tages am 25.08.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.08.25

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zieht kritische Bilanz der Flüchtlingspolitik

Vor zehn Jahren prägte die damalige Kanzlerin Angela Merkel den Satz „Wir schaffen das“. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zieht eine ernüchternde Flüchtlingspolitik. „Seit 2015 sind 6,5 Millionen Menschen zu uns gekommen und weniger als die Hälfte ist heute in Arbeit – ich finde das, gelinde gesagt, nicht zufriedenstellend“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für die aktuelle Bundesregierung fordert er einen Kurswechsel: „Wir müssen die illegale Migration in die Sozialsysteme stoppen und reguläre Zuwanderung in den Arbeitsmarkt fördern. […] Das sollte unsere Marschroute sein für die nächsten Jahre.“

Hendrik Streeck will Altersgrenze für Social Media

Bis zu sechs Stunden Medienkonsum täglich: Der Suchtbeauftragte Streeck spricht von einer „Verhaltenssucht“ bei Minderjährigen. Deshalb hat er sich für eine Altersgrenze ausgesprochen. „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder und Jugendliche, die in hohem Maße nicht altersgerechte Inhalte konsumieren, anfälliger für riskantes Suchtverhalten und problematischen Drogenkonsum werden“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Und weiter: „Wir sprechen im Schnitt von vier Stunden in sozialen Netzwerken, zwei Stunden mit Computerspielen und zwei Stunden mit Streamingdiensten pro Tag.“ Deshalb setze er sich für „strikt abgestufte Altersvorgaben für soziale Medien“ ein.

Stefanie Reinsperger: „Tatort“-Kommissarin schmeißt hin!

Nach fünf Jahren ist Schluss: Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder „Tatort“. Im Jahr 2026 wird die letzte Folge mit der Schauspielerin ausgestrahlt. „Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen“, erklärt Stefanie Reinsperger laut dem WDR. Künftig will sie sich neuen Projekten und Rollen widmen. Der letzte „Tatort“ sei bereits abgedreht. „Tatort Schmerz abgedreht, nur Liebe für dieses großartige Team und die besondere intensive schöne Zeit“, postete sie nach den Dreharbeiten bei Instagram.