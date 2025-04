News des Tages am 25.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.04.25

Donald Trump irritiert mit Aussage über Zugeständnisse

Die USA wollen möglichst schnell den Ukraine-Krieg mit einem Abkommen beenden. Präsident Trump würdigte nun „Zugeständnisse“ Russlands. Zugleich sprach er aber auch Drohungen aus, wenn der Kreml nicht mitzieht. James Stavridis, pensionierter Marineadmiral und ehemaliger Oberkommandierender der NATO in Europa, glaubt, dass der US-Präsident über den Kremlchef verärgert sei. „Die Angriffe scheinen mir ein Signal von Putin an das Weiße Haus zu sein: ‚Ihr gebt mir keine Befehle!‘ Als würde Putin Präsident Trump eine lange Nase machen. Diese Attacken – während das Trump-Team gerade versucht, die Dinge nach vorne zu bringen – erscheinen mir sehr respektlos gegenüber dem Präsidenten“, erklärte er gegenüber dem Nachrichtensender CNN.

Stadt startet Spendenaktion für drei Waisenkinder

Seit Freitag ist für zwei Kinder (11, 13) und ihren großen Bruder nichts mehr wie es einmal war. Denn die Eltern der Kinder sind an Karfreitag verstorben. Nun hat die Stadt Stadt Graal -Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Drei Kinder haben bei einem tragischen Unfall beide Eltern verloren und von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Großartige Geschwisterliebe und ein fester Zusammenhalt, sichern das gewohnte Umfeld der Kinder, ob klein oder groß“, schreibt Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier.

Zweifache Mutter seit Ostersonntag vermisst

Am 21. April verließ Sandra (36) mit ihrer Bulldogge ihre Wohnung im Helbraer Ortsteil Benndorf. Seitdem wird die Mutter von zwei Kindern vermisst. „Sandra würde ihre Hunde und ihre Kinder nie so lange allein lassen. Auch, dass sie nicht ans Handy geht, ist völlig untypisch“, erklärte eine Freundin in der Bild-Zeitung. Nun ermittelt auch die Polizei. „Die Kontaktaufnahmen zu Freunden und Familienangehörigen führten bisher zu keinem Erfolg“, erklärte ein Sprecher. Ihre Schwester bittet um Mithilfe: „Wir hoffen, dass uns möglichst viele Menschen bei der Suche nach Sandra unterstützen. Wir wollen unsere Schwester so schnell wie möglich wieder bei uns haben.“ Verwandte kümmern sich derzeit um die Kinder.