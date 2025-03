News des Tages am 25.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.03.25

SPD-Chef Lars Klingbeil: „Alle wissen um die Verantwortung“

Noch gibt es strittige Fragen zwischen Union und Sozialdemokraten – doch SPD-Co-Chef Klingbeil glaubt an einen Erfolg der Koalitionsgespräche. „Wir kommen voran. Das ist das klare Signal aus den Arbeitsgruppen“, erklärte der Politiker in einem Interviews mit der ARD. Nach den Gesprächen mit CDU und CSU habe er den Eindruck, dass „wir alle wissen, welche Verantwortung wir tragen, eine stabile Regierung für dieses Land zu bilden.“ Und weiter: „Wir tragen eine Verantwortung dafür, dass wir das wirtschaftliche Wachstum schnell wieder hoch kriegen in unserem Land und damit die Arbeitskräfte auch sichern.“

Durchbruch im Fall Émile (†2)? Großeltern festgenommen

Im Fall des vor knapp zwei Jahren verschwundenen zweijährigen Émile aus dem französischen Le Vernet gibt es eine dramatische Wendung. Laut Medienberichten wurden die Großeltern festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen „vorsätzliche Tötung” und „Verheimlichung einer Leiche” vor. Der kleine Émile war am 8. Juli 2023 in Le Vernet verschwunden, später wurden seine sterblichen Überreste gefunden. „Es gibt praktisch keinen Zweifel mehr über einen möglichen Täter. Hat dieser dem Kind absichtlich oder unabsichtlich Schaden zugefügt? Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber die Möglichkeit eines menschlichen Eingriffs ist mittlerweile sehr wahrscheinlich”, zitiert BFMTV eine Quelle.

Flieger muss umkehren, weil Pilot seinen Pass vergisst

Eine Passagiermaschine auf dem Weg von Los Angeles nach Shanghai musste umkehren – weil der Pilot seinen Reisepass vergessen hat. Die Crew musste ausgetauscht werden – der Flieger erreichte seinen Zielort satte sechs Stunden später. „Der Pilot hatte seinen Reisepass nicht an Bord“, teilte die Airline gegenüber CNN mit. Die Passagiere haben „Essensgutscheine und eine Entschädigung“ erhalten.