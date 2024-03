News des Tages am 25.03.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.03.24

Terror in Moskau: Verdächtige sollen sich schuldig bekannt haben

Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau hat ein Gericht vier Verdächtige in Untersuchungshaft geschickt. Laut Medienberichten sollen sich mehrere schuldig bekannt haben. Die aus Tadschikistan stammenden Männer wurden wegen der Begehung eines terroristischen Anschlags mit Todesfolge angeklagt. Die Männer sind zwischen 19 und 32 Jahre alt und sollen zunächst bis zum 22. Mai in Untersuchungshaft bleiben. Nach offiziellen Angaben kamen bei dem Anschlag mindestens 137 Menschen ums Leben, 182 Personen wurden laut dem Gesundheitsministerium verletzt.

Nach Terrorangriff in Moskau: Frankreich ruft höchste Alarmstufe aus

Die französische Regierung hat nach dem Terroranschlag bei Moskau die höchste Alarmstufe im eigenen Land ausgerufen. Hintergrund ist, dass der Islamische Staat (IS) die Verantwortung für den Terroranschlag mit mehr als hundert Toten in der russischen Hauptstadt übernommen hat.Die Entscheidung dafür sei getroffen worden „angesichts dessen, dass der Islamische Staat den Angriff (bei Moskau) für sich reklamiert hat und angesichts der Bedrohungen, denen unser Land ausgesetzt ist“, erklärte Premierminister Gabriel Attal beim Kurznachrichtendienst X. Auch in Deutschland sei die Terrorgefahr akut. „Nach allem, was bisher bekannt ist, ist davon auszugehen, dass die Terrorgruppe ‚Islamischer Staat Provinz Khorasan‘ den mörderischen Terroranschlag in der Nähe von Moskau zu verantworten hat“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in der Süddeutschen Zeitung.

Feuer-Drama in Solingen: Bewohner springt mit Kind aus brennendem Haus

Seit dem frühen Montagmorgen (25. März) versuchen die Einsatzkräfte einen Wohnungsbrand in Solingen (Nordrhein-Westfalen) zu löschen. Um den Flammen zu entkommen, sind einige Bewohner aus dem Haus gesprungen. Ein Bewohner ist mit einem Kind aus dem Haus gesprungen. Drei Menschen sollen gestorben sein. „Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei den Toten um Angehörige dieser Familie handelt“, sagte ein Feuerwehrsprecher laut der Bild-Zeitung. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.