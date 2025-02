News des Tages am 25.02.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 25.02.25

Mögliche Koalitionsgespräche: SPD und Union formulieren Bedingungen

Nach der Wahl haben sich Spitzen von Union und SPD erstmals getroffen. Lars Klingbeil hatte im ZDF Bedingungen für die anstehenden Koalitionsverhandlungen genannt. „Die Erwartung ist schon, dass Merz seinen Kurs und auch seinen Ton deutlich ändert“, so der SPD-Politiker. Dann stellt er zudem klar: „Es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass es eine Regierung mit den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gibt. Der Ball liegt bei Friedrich Merz.“ Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) forderte unterdessen in der Bild-Zeitung mehr Geld für die Bundeswehr: „Wir reden über mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das lässt sich nicht zulasten anderer Bereiche absparen.“

18-Jährige wirft ihr Neugeborenes aus dem Hotelfenster

Eine junge Frau bringt ihr Baby im Hotelzimmer auf die Welt, kurze Zeit später liegt es schwerst verletzt auf der Straße. Jede Hilfe kommt zu spät – das Neugeborene ist verstorben. Der tragische Fall ereignete sich in Paris. „Wir wissen nicht genau, was passiert ist“, sagt eine Mitarbeiterin des Ibis Style Hotels gegenüber der französischen Zeitung Le Parisien. „Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich nur daran denke“, so die Mitarbeiterin. Und weiter: „Das ist schrecklich. Sie hat wohl im Zimmer entbunden, sie wickelte das Baby in ein Handtuch und warf es aus dem Fenster. […] Wir fragen uns, was passiert ist, es muss eine Schwangerschaftsverweigerung sein.“

Supermarkt-Mitarbeiterin uriniert auf Lebensmittel

Ekel-Alarm in einem Supermarkt in den USA! Eine Mitarbeiterin soll in der Stadt Keene (US-Bundesstaat New Hampshire) auf mehrere Lebensmittel uriniert haben. Das hat sie auch noch gefilmt – und konnte aufgrund des Videos überführt werden. Die 23-Jährige hat sich anscheinend „selbst aufgenommen, wie sie Gegenstände in einem lokalen Geschäft mit ihrem Urin kontaminiert“, erklärt ein Zeuge laut Medienberichten. Zahlreiche Lebensmittel mussten daraufhin weggeschmissen werden. Die Polizei hat die junge Frau wegen „krimineller Unruhe als Straftat Klasse B“ am 21. Februar festgenommen