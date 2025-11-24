News des Tages am 24.11.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.11.25

Hauptstadt-Chefs der SPD schmeißen hin

Die beiden Vorsitzenden der Berliner SPD, Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel, treten zum Monatsende zurück. In einem Schreiben an die Berliner SPD-Mitglieder sprechen beide von „immer stärker werdenden Blockaden“ innerhalb der Partei, wie der rbb berichtet. „Dies mündete in zwei schwerwiegenden Entscheidungen im Rahmen der Wahl-Aufstellungen auf Kreisebene“, heißt es weiter. Als Nachfolger für das Führungsduo wurde einstimmig der SPD-Spitzenkandidat für die kommende Berlin-Wahl, Steffen Krach vorgeschlagen. „Er hat die besten Chancen, das Rote Rathaus wieder für die SPD zurückzugewinnen und den künftigen Berliner Senat anzuführen“, so Böcker-Giannini und Hikel.

Mädchen (2) nach McDonald’s-Besuch im Krankenhaus – nach Schluck aus dem Getränk „feuerrot angelaufen“

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Kassel medizinisch behandelt worden, nachdem es in einem Schnellrestaurant einen Schluck aus einer vermeintlichen Wasserflasche genommen hatte. Es habe sich laut der Mutter jedoch eine „eine stark alkoholisch riechende Flüssigkeit, wahrscheinlich ein Desinfektionsmittel“ befunden, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) berichtet. Nach einem Schluck sei das Kind „feuerrot angelaufen.“ Das Kind sei danach in einem Rettungswagen behandelt worden, konnte dann aber wieder nach Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wintereinbruch: Schnee und Glätte in vielen Teilen Deutschlands

Ein Wintereinbruch hat am Montagmorgen für Chaos auf den Straßen gesorgt. In Bayern und Baden-Württemberg kamen Menschen bei Unfällen ums Leben. Bei einem Unfall auf der A93 nahe Maxhütte-Haidhof in der Oberpfalz sind mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich auf der A81 bei Geisingen in Baden-Württemberg. Am Flughafen Köln/Bonn musste der Flugbetrieb wegen Blitzeises für 45 Minuten pausieren. Wegen Glatteis musste der komplette Busverkehr in Würzburg eingestellt werden. Das Wetter in Deutschland bleibt weiter winterlich – heftige Schneefälle werden vor allem im Osten und Nordosten bis Mittwoch erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in vielen Regionen vor Glätte.