News des Tages am 24.09.25

Die Nachrichten des Tages am 24.09.25

Jimmy Kimmel zu Tränen gerührt bei Comeback seiner Show

In der Nacht auf Mittwoch ist die amerikanische Late-Night-Show von Jimmy Kimmel ins Programm des TV-Senders ABC zurückgekehrt. Der Moderator feierte ein Tränen-Comeback. „Ich mache mir keine Illusionen, dass ich die Meinung von irgendwem ändern könnte. Aber ich will eines klarstellen, weil mir das als Mensch wichtig ist: Es war nie meine Absicht, mich über den Tod eines jungen Mannes lustig zu machen“, erklärte er in seiner Show. „Wichtig ist, dass wir in einem Land leben, in dem es erlaubt ist, eine Show wie diese zu haben. Ich bin froh, wieder bei der Arbeit zu sein“, sagte er weiter. In der vergangenen Woche nahm der Sender ABC seine Show aus dem Programm: „Das ist nicht legal. Das ist nicht amerikanisch. Das ist unamerikanisch“, kritisierte er die Absetzung. Auch eine Spitze gegen Donald Trump konnte sich Jimmy Kimmel nicht verkneifen: „Der Präsident der Vereinigten Staaten will, dass ich gefeuert werde. Unser Anführer feiert es, wenn Amerikaner ihren Job verlieren, nur weil er keinen Witz ertragen kann.“

Ricarda Lang hat jetzt einen Uni-Abschluss

Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang hat einen Uni-Abschluss! Die Politikerin hat einen „Bachelor of Laws“ von der Berliner Humboldt-Universität und will nun auch noch einen Master-Studiengang absolvieren. Im Jahr 2012 begann sie ihr Jura-Studium, legte es aber später für die Politik auf Eis. „Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ein Studienabschluss mich nicht als Politikerin definiert. […] Für mich war es wichtig, mein Studium abzuschließen und das durchzuziehen“, sagt Ricarda Lang in der Bild-Zeitung. Weiter sagt sie: „Dadurch bin ich in meiner zukünftigen Berufsplanung weniger abhängig von der Politik.“

Schauspielerin Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben

Die Filmdiva Claudia Cardinale starb am Dienstag im Alter von 87 Jahren im Kreise ihrer Kinder in der französischen Stadt Nemours nahe Paris. „Sie hinterlässt uns das Vermächtnis einer freien und inspirierten Frau – als Frau wie auch als Künstlerin“, teilte ihr Agent Laurent Savry laut der Nachrichtenagentur AFP mit. Claudia Cardinale wurde am 15. April 1938 in La Goulette bei Tunis als Tochter einer Französin und eines Sizilianers geboren. Im Laufe ihrer Karriere spielte sie in mehr als 150 Produktionen mit. Mit Rollen wie in dem Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Der rosarote Panther“ ging Claudia Cardinale in die Filmgeschichte ein.