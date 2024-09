News des Tages am 24.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.09.24

Nach Brandenburg-Wahl: SPD will Sondierungen mit BSW und CDU

Die SPD drückt nach ihrem Wahl-Sieg in Brandenburg aufs Tempo und will Sondierungsgespräche mit der CDU und dem BSW. Beide Parteien zeigen sich derzeit jedoch zurückhaltend. „Mein Ziel ist es, eine stabile Regierung zu bilden“, erklärte Dietmar Woidke. Die CDU sieht sich eher in der Opposition – daher könnten Gespräche schwierig werden. Man werde „keine leichtfertigen Entscheidungen treffe“, sagte auch BSW-Spitzenkandidat Robert Crumbach laut der Bild.

„Panik und Chaos“ auf der Straße nach Beirut: Massenflucht im Libanon

Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich zu: Die israelische Armee hat in der Nacht zu Dienstag dutzende Ziele der Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Der Verkehr kam zum Erliegen, laut Augenzeugen herrschte „Panik und Chaos“. In Haifa ist die Situation besonders angespannt – die Strände sind geschlossen und auch die Schule fällt aus. Die USA und die Bundesregierung riefen zur Deeskalation auf.

Mädchen vermisst: 13-Jährige seit August verschwunden!

Seit Ende August wird die 13-jährige Sharmin aus Niefern-Öschelbronn vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie verschwand am 30. August – auch vier Wochen nach dem Verschwinden fehlt von der 13-Jährigen jede Spur. „Sharmin ist von schlanker Gestalt. Beim Verschwinden trug sie eine hellblaue Jeans, ein braunes Top und Sneaker. Besonders auffallend ist eine Bandage am linken Arm“, sagt eine Polizeisprecherin laut der Bild-Zeitung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 07231 186-4444 entgegen.