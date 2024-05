News des Tages am 24.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.05.24

Club-Einsturz auf Mallorca: Drei Frauen und ein Mann tot!

Ein voll besetztes Restaurant stürzt an der Playa de Palma auf Mallorca stürzt ein – es ist ein lauter Knall in El Arenal zu hören. Mindestens vier Menschen kommen dabei ums Leben – sieben weitere kämpfen derzeit noch um ihr Leben. Insgesamt wurden 16 Menschen verletzt. Das Unglück geschah direkt am Strand – nur wenige Augenblicke von Diskotheken wie Megapark und Bierkönig entfernt. Das Gebäude des Medusa Beach Club stürzte am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr ein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Alle verfügbaren Krankenwagen des Stadtgebiets wurden laut Einsatzkräften zum Unglücksort auf Höhe des Balneario 1 und 2 beordert. Die Rettungskräfte arbeiten noch immer unter Hochdruck. Denn es bestehe die Gefahr, dass die Struktur angrenzender Gebäude beschädigt wurde.

Jetzt wird geräumt: Israel-Hasser besetzen Humboldt-Uni in Berlin!

Es kommt zum Polizeieinsatz gegen Israel-Hasser: Auf Druck von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner lässt die Uni-Leitung das besetzte Institut räumen! „Es kam die Anweisung von ganz oben, die Besetzung zu beenden. Der Anweisung habe ich Folge geleistet“, erklärte Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal laut der Bild-Zeitung. Und weiter: „Wir stellen keine Anzeigen wegen Hausfriedensbruch.“ Die Polizei begann mit der Räumung am Donnerstagnachmittag. „Alle Personen werden hierfür angesprochen, aus dem Gebäude begleitet und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Sollten sich Personen weigern, werden unsere Einsatzkräfte die Maßnahmen mit Zwang durchsetzen“, teilte die Polizei beim Kurznachrichtendienst X mit.

Unfassbare Szenen: Gruppe grölt Nazi-Parolen in Sylter Nobelclub

Junge Urlauber feiern in einer Nobel-Bar auf Sylt. Dann deuten sie den Hitler-Gruß an und rufen „Ausländer raus“. Von diesen Szenen verbreitete sich ein Video im Netz. Zur Melodie des Liedes „L’amour Toujours“ vom italienischen DJ Gigi D’Agostino singt die Gruppe „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“. Entstanden ist das Video im Außenbereich der Promi-Bar Pony in Kampen auf Sylt. Die Polizei prüft nun rechtliche Schritte. „Zurzeit kursiert in den Sozialen Medien ein Video von Feiernden auf #Sylt. Dieses Video ist uns bekannt und wird hinsichtlich strafrechtlich relevanter Inhalte geprüft. Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise, die wir an die zuständige Stelle weitergeleitet haben“, heißt es beim Kurznachrichtendienst X.