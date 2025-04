News des Tages am 24.04.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.04.25

Donald Trump: „Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland“

Die USA einigen sich offenbar mit Russland – und setzen damit die Ukraine unter Zugzwang. „Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland“, erklärte der US-Präsident. Nun müsse er noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überzeugen, was „schwieriger“ sei. „Die Ukraine wird immer im Einklang mit ihrer Verfassung handeln, und wir sind absolut sicher, dass unsere Partner – insbesondere die USA – sich an ihre starken Entscheidungen halten werden“, teilte der ukrainische Präsident bei Telegram mit.

Nach Erdbeben in der Türkei: Weitere Nachbeben erschüttern Istanbul

Nach dem gestrigen Erdbeben ist es in Istanbul auch am Morgen zu Nachbeben gekommen. Schon gestern hatte in Istanbul die Erde mehrfach gebebt. Nach Angaben von Gesundheitsminister Kemal Memişoğl auf der Plattform X gab es insgesamt 236 Verletzte. Wissenschaftler halten weitere Nachbeben ebenfalls für möglich. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwei Szenarien: Entweder ist die unmittelbare Region nun vorerst entspannt und die Seismizität klingt langsam ab, oder die durch das Beben erzeugten Spannungsumlagerungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ein größeres Erdbeben in der Region“, sagte Marco Bohnhoff vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Geoforschung laut der ARD.

Er liebt ein FDP-Mitglied! Kevin Kühnert (SPD) offen über seinen Partner

Über Jahre war Kevin Kühnert das Gesicht der SPD. Nun gibt er überraschende Einblicke in sein Privatleben. Es war bekannt, dass er einen Mann an seiner Seite hat – nun enthüllte er, dass es sich dabei um einen FDP-Politiker handelt. Wichtig sei vor allem der respektvolle Umgang. „Es braucht das ständige Bewusstsein, dass der politische Gegner auch recht haben könnte“, sagt Kevin Kühnert in einem Interview mit der Zeit.