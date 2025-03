News des Tages am 24.03.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 24.03.25

DFB-Team erreicht Finalrunde der Nations League

Mit einer herausragenden ersten Hälfte und einer Zitterpartie im zweiten Durchgang gegen Italien hat Deutschland am Sonntagabend das Halbfinale der Nations League erreicht. Deutschland und Italien gingen mit einem Ergebnis von 3:3 aus der Partie. Da das DFB-Team im Hinspiel einen Sieg erfuhr, hat das Team die nächste Runde erreicht. „Wir haben eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt, haben dann durch unsere Fehler Italien zu Drucksituationen eingeladen. Wir mussten dann wechseln, weil wir viele Spieler auf dem Platz hatten, die erst anderthalb Einheiten mit der Mannschaft trainiert haben. Insgesamt fand ich aber, dass wir total verdient weitergekommen sind“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann im Interview mit der ARD.

Tödliche Schüsse bei Hochzeit in Fürth – Täter stellt sich

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Gast einer Hochzeitsfeier im mittelfränkischen Fürth hat sich der mutmaßliche Schütze in Frankreich gestellt. „Gegen 17:15 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mehrere Mitteilungen ein, wonach bei einer Hochzeitsfeier in einer Eventlocation in der Fürther Hafenstraße mehrere Schüsse abgegeben worden seien“, erklärte die Polizei laut RTL. Weiter heißt es: „Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth fanden vor Ort einen schwer verletzten 47-jährigen Mann auf, welcher in einem lebensbedrohlichen Zustand durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gefahren wurde.“ Der 47-Jährige sei einige Stunden später an den schweren Verletzungen gestorben.

Schon wieder: Verdi legt erneut die BVG in Berlin lahm

Die Streikwelle in Berlin nimmt kein Ende! Bei den Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der BVG wurde kein Ergebnis erzielt. Die Gewerkschaft hat in dieser Woche erneut zu einem Streik im Berliner Nahverkehr aufgerufen. Der Ausstand soll ab Mittwoch wieder 48 Stunden andauern. „Die BVG ist auch in der sechsten Verhandlungsrunde ein Angebot schuldig geblieben, das der verantwortungsvollen Arbeit der Beschäftigten gerecht wird und die drastischen Preissteigerungen der letzten Jahre sowie den deutlichen Lohnabstand im bundesweiten Vergleich ausreichend kompensiert“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt laut dem RBB.