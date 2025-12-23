News des Tages am 23.12.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.12.25

Bundeswehr-Drückebergern drohen 1000 Euro Strafe

Ab Januar gilt in Deutschland der neue Wehrdienst. Den Bundeswehr-Fragebogen und Musterung MÜSSEN alle 18-jährigen Männer eines Jahrgangs mitmachen. Drückebergern droht eine saftige Strafe von 1000 Euro. Ab Juli 2027 ist die Untersuchung für alle Männer Pflicht. Wenn jemand nicht auftaucht, kann das unangenehme Konsequenzen haben. „Bleibt der Wehrpflichtige der Musterung unentschuldigt fern, so kann grundsätzlich die Polizei ersucht werden, diesen vorzuführen“, erklärt das Verteidigungsministerium laut der „Bild“-Zeitung. Mit dem neuen Wehrdienst will Verteidigungsminister Boris Pistorius die Bundeswehr in Schwung bringen.

Sturz auf Skipiste! Deutscher (41) tot

Im Skigebiet Steinplatte in Österreich ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Der 41-Jährige ist auf der Skipiste gestürzt. Ersthelfer leiteten Rettungsmaßnahmen ein – für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an schwersten Kopfverletzungen. Laut Augenzeugen soll es sich um einen erfahrenen Skifahrer gehandelt haben. Die Ursache für den Unfall ist unklar.

Chris Rea: „Driving Home for Christmas“-Sänger stirbt mit 74 Jahren

Der Sänger Chris Rea ist verstorben. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Welthit „Driving Home for Christmas“. „Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie“, teilten seine Angehörigen in einem Statement mit, welches der BBC vorliegt. Neben seinem Kult-Weihnachtshit feierte er auch mit seinen Alben „On The Beach“ und „The Road To Hell“ riesige Erfolge. Zwar war er musikalisch sehr erfolgreich, jedoch hatte der Sänger immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.