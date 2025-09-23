News des Tages am 23.09.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.09.25

Gaza-Proteste eskalieren: Verletzte bei Krawallen in Mailand

Zehntausende Menschen sind in Italien aus Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen auf die Straße gegangen. In Mailand kam es zu Ausschreitungen. Die Polizei spricht von mindestens 60 verletzten Beamten – 23 davon mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine Gruppe von Demonstranten versuchten, mit Gewalt in den Hauptbahnhof einzudringen. Aus der Menge flogen Steine und Flaschen. „Gewalt und Zerstörung, die nichts mit Solidarität zu tun haben und das Leben der Menschen in Gaza nicht im Geringsten verändern werden“, schrieb die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf der Plattform X.

Deutschlands wichtigste Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg wieder frei

Deutschlands wichtigste Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg ist wieder frei! Wegen einer defekten Oberleitung bei Uelzen (Niedersachsen) gab es zuvor eine Unterbrechung. „Der erste Zug ist heute pünktlich um drei Uhr in Hamburg losgefahren“, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn laut der Bild-Zeitung. Während der Unterbrechung wurden die Züge zwischen Hamburg und Hannover umgeleitet, einige Verbindungen sind komplett ausgefallen. Für die Reparatur waren Spezialfahrzeuge notwendig. Die Oberleitung war auf rund 300 Metern beschädigt.

Flugverkehr in Kopenhagen komplett eingestellt

Wegen der Sichtung von Drohnen ist der Flugverkehr am Airport der dänischen Hauptstadt Kopenhagen vorübergehend komplett eingestellt worden. Starts und Landungen seien nicht möglich – das betrifft auch Flüge nach Deutschland. Der Flughafen postete auf seiner Seite: „Drohnen legen den Flugverkehr lahm. Aufgrund unbekannter Drohnen ist der gesamte Flugverkehr vom und zum Flughafen Kopenhagen derzeit eingestellt. Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen.“ In der Nacht meldete der Airport, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird.