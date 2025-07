News des Tages am 23.07.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.07.25

Musik-Ikone Ozzy Osbourne stirbt mit 76 Jahren

Vor rund zwei Wochen hatte Ozzy Osbourne noch ein Konzert. Nun ist die Musik-Ikone im Alter von 76 Jahren verstorben. „Mit größerer Trauer, als Worte es ausdrücken können, müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist“, teilte seine Familie mit. Weiter heißt es in dem Statement: „Er war bei seiner Familie und von Liebe umgeben.” Man bittet darum, „die Privatsphäre unserer Familie zu diesem Zeitpunkt zu respektieren.“ Ozzy Osbourne wurde am 3. Dezember 1948 in Birmingham-Aston, England geboren und war einer der bekanntesten Rockmusiker weltweit. Bekannt wurde er als Lead-Sänger der den Heavy Metal prägenden Band Black Sabbath. In der Heavy-Metal-Geschichte galt er als einer der größten Ikonen.

Vicky Leandros will nicht vor AfD-Chefin Alice Weidel singen

Gloria Fürstin von Thurn und Taxis lädt Alice Weidel zu den Schlossfestspielen ein. Vicky Leandros soll dort auf der Bühne singen – jedoch will die Sängerin nicht vor der AfD-Chefin auftreten. Erst kurz vor ihrem Auftritt erfuhr Vicky Leandros, dass Alice Weidel dabei ist. „Ich stehe für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde, Menschenrechte und Internationalität“, sagt die Sängerin in der Bild-Zeitung. Sprecher Daniel Tapp lässt jedoch verlauten, dass die AfD-Chefin nicht explizit ausgeladen wurde: „Sie hatte eine Einladung und sie hat sich dann entschieden, lieber nicht hinzugehen.“

Berliner Supermärkte schließen Kaffee weg

Viele Berliner Supermärkte können sich keinen Kaffee mehr leisten – jedenfalls in den Regalen. Denn Kaffee wird oft gestohlen. Deshalb greifen einige Supermärkte in Berlin nun zu ungewöhnlichen Maßnahmen und schließen den Kaffee einfach weg. „Wir machen das nicht, um unsere geschätzten Kunden zu ärgern. Doch der Kaffee-Diebstahl hat mittlerweile so zugenommen, dass wir uns schützen müssen“, sagt Kristin Köbernik, Inhaberin vom Edeka-Markt Königstraße in Berlin-Wannsee, in der Bild. In einem Supermarkt in der Müllerstraße (Berlin-Wedding) befindet sich der Kaffee eingeschlossen hinter Glas. Auch Discounter sind betroffen.