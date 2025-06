News des Tages am 23.06.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.06.25

US-Angriff auf den Iran: Alleingang von Donald Trump sorgt für Kritik

US-Präsident Donald Trump hat die Entscheidung für den Angriff auf den Iran ohne den Kongress getroffen. An dem Alleingang gibt es nun heftige Kritik. „Er ist unser Präsident und ich denke, was immer er tut, ist richtig“, findet Jeffrey. Das sehen jedoch nicht alle so. „Wir sollten uns nicht in einen Krieg verwickeln lassen. Dieser Einsatz ist ohne Zustimmung des Kongresses passiert. Eigentlich ein Fall für eine Amtsenthebung“, meint Lauren. Senator Tim Kaine sagt im TV-Sender NBC. „Die Vereinigten Staaten sollten nicht ohne eine Entscheidung im Kongress in einen Krieg gegen den Iran eintreten.“ Und weiter: „Ich bin sehr enttäuscht, dass der Präsident voreilig gehandelt hat. Es gab keine Notsituation, die ihn dazu gezwungen hätte, die Entscheidung für diese einseitige Aktion zu treffen.“

Mitten in Ferienzeit: Streik bei Easyjet in Spanien

Die spanische Gewerkschaft USO hat Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals von Easyjet für den 25., 26. und 27. Juni 2025 angekündigt. Betroffen sind die Basen in Alicante, Barcelona, Málaga und Palma de Mallorca. Laut der Gewerkschaft verdienen die Easyjet-Mitarbeiter in Spanien 200 Prozent weniger als ihre Kollegen in anderen Ländern. Zehntausende Passagiere müssen mit Verspätungen oder Ausfällen rechnen. „Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden einen zuverlässigen Service zu bieten und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Störungen während dieser Zeit zu begrenzen“, sagte der Sprecher der Fluggesellschaft.

Nach Hitze-Wochenende: Gewitter und viel Wind zum Wochenstart

Nach einem heißen Wochenende drohen in Deutschland ab Montag teilweise heftige Sturmböen und schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt auf seiner Website: „Nach Abzug der vormittäglichen Gewitter im Osten und Südosten zunächst Wetterberuhigung. Am Nachmittag im Südosten erneut teils kräftige Gewitter mit Starkregen bis 25 l/qm, Hagel und Sturmböen (Bft 9). Örtlich Unwetter durch großen Hagel (bis 3 cm), heftigen Starkregen um 30 l/qm in kurzer Zeit und teils schwere Sturmböen (Bft 10) nicht ausgeschlossen. Im Norden von West nach Ost Durchzug einer Schauer- und Gewitterlinie. Dabei stürmischen Böen, ab dem Nachmittag dann von Ostniedersachsen ostwärts fortsetzenden bis nach Berlin und Vorpommern ausgreifend auch Sturmböen und vereinzelt schwere Sturmböen Bft 10 (bis 100 km/h) aus West. Zusätzlich kleiner Hagel und Starkregen um 15 l/qm gering wahrscheinlich.“