News des Tages am 23.05.25

Die Nachrichten des Tages am 23.05.25

Russland-Wende von Donald Trump ist „katastrophaler Fehler“

US-Präsident Donald Trump verlangt vom Kreml keine Waffenruhe mehr, droht nicht länger mit Sanktionen. Stattdessen sollen Russland und die Ukraine selbst über Frieden verhandeln. Das wäre „eine Demütigung für die Vereinigten Staaten und diese Regierung“, erklärt US-General a. D. Ben Hodges in der Bild-Zeitung. Und weiter sagt er: „Nach all dem lautstarken Gerede, man könne das Problem in 24 Stunden lösen, wird die Glaubwürdigkeit dieses Präsidenten und dieser Regierung durch dieses Versagen meiner Meinung nach schwer beschädigt sein.“ Der Ex-General fügt weiter hinzu: „Es geht um den Schutz amerikanischer strategischer Interessen. Unsere Wirtschaft, unser Wohlstand ist direkt mit dem Wohlstand Europas verbunden.“

Daniel Williams und Dave Shapiro: Rockstars sterben bei Flugzeug-Absturz

Große Trauer um sechs Menschen, die an Bord eines Privatjets waren. Unter den Passagieren waren der bekannte Ex-Schlagzeuger Daniel Williams von der Band The Devil Wears Prada sowie der ehemalige Sum41-Manager Dave Shapiro. Kurz davor hatte Daniel Williams noch eine Instagram-Story gepostet, dass er nach San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien) fliegt. Die Maschine geriet jedoch in dichten Nebel. Nach ersten Erkenntnissen flog das Flugzeug in eine Oberleitung. Die Maschine ging dann in Flammen auf. Mehrere Zeugen berichteten von Explosionen. Scott Wahl, Polizeichef von San Diego, sagte: „Ich kann kaum in Worte fassen, wie die Szenerie aussah, aber mit dem Kerosin, das die Straße hinunterlief, und allem, was auf einmal in Flammen stand, war es ziemlich schrecklich anzusehen.“

Pop-Sensation um Rosenstolz-Sängerin AnNa R. (†55)

Im März starb Rosenstolz-Sängerin AnNa R. mit nur 55 Jahren. Die Todesursache wurde nie offiziell bekanntgegeben. Nun die Pop-Sensation: Kurz vor ihrem Tod hat die Sängerin ein Solo-Album eingesungen, welches laut der Bild-Zeitung den Titel „Mut zur Liebe“ trägt. Es war nie ganz klar, ob die Lieder an die Öffentlichkeit kommen – jedoch haben sich das Management und die Angehörigen dafür entschieden. Ihr Manager Frank Wiedermann erklärt in der Zeitung: „AnNa hätte sich gewünscht, dass dieses Album erscheint. Ihre Fans haben es verdient, diese wundervollen Lieder zu hören. Ich kann jetzt schon sagen, dass es sehr emotional und persönlich wird.“ AnNa R. schrieb die neuen Songs gemeinsam mit dem Musiker Henning Wehland.