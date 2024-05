News des Tages am 23.05.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.05.24

Am Berliner Hauptbahnhof: Frau und Kind geraten unter ICE – Frau stirbt

Am Berliner Hauptbahnhof sind eine Frau und ein Kind am Mittwochnachmittag unter einen ICE geraten. Noch am Unfallort ist die Frau verstorben. Das Kind erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort – der Hauptbahnhof wurde über mehrere Stunden für den Zugverkehr komplett gesperrt. 19 Augenzeugen mussten nach dem Unglück von der Feuerwehr zunächst betreut und versorgt werden. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass das Unglück mit einer suizidalen Absicht zusammenhängen könnte.

Bei Auftritt von Präsidentschaftskandidaten: Neun Tote bei Bühneneinsturz in Mexiko

Plötzlich stürzte ein Gebäude ein: Bei einer Wahlkampfveranstaltung des mexikanischen Präsidentschaftskandidaten Jorge Alvarez Máynez wurden neun Menschen getötet. Eine Windböe soll den Unfall in der Stadt San Pedro Garza García im Norden Mexikos verursacht haben, wie der amtierende Präsident Andrés Manuel López berichtet. „Mir geht es gut und ich stehe in Kontakt mit den staatlichen Behörden, um weiterzuverfolgen, was passiert ist. […] Das einzig Wichtige ist jetzt, sich um die Opfer des Unfalls zu kümmern“, sagte Jorge Alvarez Máynez laut Medienberichten.

Bergamo gewinnt Europa League: Leverkusens Triple-Traum endet im Debakel

Über 90 Minuten war Atalanta Bergamo am Mittwochabend (22.05.2024) in Dublin die bessere Mannschaft und gewann das Finale in Europa League mit 3:0. Nach 51 ungeschlagenen Pflichtspielen verlor der Fußball-Bundesligist eine Partie – und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt. „Wir müssen akzeptieren, dass Atalanta Bergamo heute besser war“, sagte Coach Xabi Alonso. „Wir konnten nicht unser Spiel machen und hatten Probleme nach dem ersten Tor von Atalanta. Wir haben keine Lösungen gefunden“, erklärte er weiter. Simon Rolfes sah es ähnlich: „Man kann nur sagen, dass Atalanta zu Recht gewonnen hat“, sagte Leverkusens Geschäftsführer Sport. „Sie waren heute von der ersten Sekunde an besser im Spiel und haben es geschafft, ihr Spiel durchzubringen.“

