News des Tages am 23.04.25

Die Nachrichten des Tages am 23.04.25

Toter Papst wird in den Petersdom gebracht

Im Vatikan hat die Überführung des verstorbenen Papstes Franziskus in den Petersdom begonnen. Die Beisetzung wird nach Angaben des Vatikan am Samstag stattfinden. Zur Beisetzung am Samstag werden zahlreiche internationale Staatsgäste erwartet – darunter US-Präsident Donald Trump und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Papst Franziskus wurde 88 Jahre alt und war lange krank. Letztlich starb er an einem Hirnschlag.

Terror in Kaschmir: Mindestens 26 Tote bei Angriff auf Touristen

In der Unruheregion Kaschmir sind bei einem mutmaßlich terroristischen Angriff offenbar mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Indiens Innenminister Amit Shah sprach von einer terroristischen Tat. „Dieser Angriff auf unsere Besucher ist eine Abscheulichkeit. Die Täter sind Tiere, unmenschlich und verachtenswert. Keine Worte der Verurteilung reichen aus. Mein Beileid gilt den Familien der Verstorbenen“, erklärte Omar Abdullah, Regierungschef des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir, auf der Plattform X.

Israel-Hasser richten in Uni bis zu 100.000 Euro Schaden an

Sechs Tage nach der Besetzung des historischen Emil-Fischer-Hörsaals an der Hessischen Straße (Mitte) durch Israel-Hasser zeigte die Berliner Humboldt-Universität (HU) jetzt erstmals öffentlich das Ausmaß. Zahlreiche Wände waren mit israelfeindlichen Parolen beschmiert und zahlreiche Stuhlreihen waren herausgebrochen. „Insgesamt wurden 100 Strafermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts des schweren Hausfriedensbruches, des besonders schweren Landfriedensbruches, der Volksverhetzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie des Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung.