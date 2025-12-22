News des Tages am 22.12.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 22.12.25

Katherina Reiche fordert: „Wir müssen in Deutschland mehr arbeiten“

Die Wirtschaft in Deutschland stagniert. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert deshalb umfangreiche Reformen. „Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland können wir das Wohlstands- und Aufstiegsversprechen nicht mehr halten“, sagt die CDU-Politikerin gegenüber „t-online“. Um mehr Wachstum zu erreichen, müsse in Deutschland mehr gearbeitet werden. „Wir brauchen einen flexibleren Kündigungsschutz, der die Schwachen schützt, es den Unternehmen aber vor allem im Hochlohnbereich ermöglicht, schneller Personal abzubauen, wenn sie müssen. Das hilft Unternehmen, sich zügiger an neue Marktsituationen anzupassen und zu restrukturieren“, so Katherina Reiche.

Mann (41) bei Unfall mit Straßenbahn getötet

Tragisches Unglück am Sonntagabend: In Ludwigshafen wurde ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. „Trotz Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer nicht mehr bremsen und erfasste den Fußgänger“, erklärte ein Polizeisprecher in der „Bild“-Zeitung. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen – Wiederbelebungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Notfallseelsorger betreuten den geschockten Straßenbahnfahrer (39) und die Ersthelfer.

James Ransone: „The Wire“-Star (46) ist tot

Hollywood trauert um James Ransone. Der Schauspieler wurde nur 46 Jahre alt. Bekannt war er vor allem durch die Serie „The Wire“ sowie dem Horrorfilm „Es: Teil 2“. Laut „TMZ“ wurden Beamte zu seinem Wohnhaus gerufen – dort wurde der Schauspieler leblos aufgefunden. Ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte den Tod als Suizid ein. In rund zwei Jahrzehnten war James Ransone in zahlreichen Produktionen zu sehen. Über sein Privatleben war wenig bekannt.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.